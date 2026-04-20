Khoang giường nằm hạng phổ thông lần đầu xuất hiện trên máy bay

Hãng bay Air New Zealandra mới đây cho ra mắt mô hình "giường ngủ hạng phổ thông" đầu tiên trên thế giới, mang đến sự riêng tư cho hành khách trên các chuyến bay đường dài. (Ảnh: Airnewzealand)
Theo đó, hành khách hạng phổ thông trên các chuyến bay đường dài của Air New Zealand giữa Auckland và New York có thể đặt chỗ trong các khoang ngủ kiểu giường tầng của hãng từ ngày 18/5, dự kiến khởi hành từ tháng 11. (Ảnh: Airnewzealand)
Theo Air New Zealand, đây là lần đầu tiên trên thế giới, 6 khoang ngủ dài, có thể ngả phẳng hoàn toàn được bố trí sát lối đi trên máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mới. (Ảnh: Airnewzealand)
Các khoang này được gọi là “Skynest”, bao gồm các tiện ích như: chăn ga gối đệm sạch sẽ, rèm che riêng tư, đèn chiếu sáng dịu nhẹ, cổng sạc USB, đèn đọc sách và bộ dụng cụ gồm mặt nạ ngủ, sản phẩm chăm sóc da, nút bịt tai, tất. (Ảnh: Airnewzealand)
Không chỉ phục vụ khách hạng thương gia hoặc hạng nhất, mô hình giường nằm được Air New Zealand thiết kế để hành khách hạng phổ thông và phổ thông cao cấp cũng có thể đăng ký thêm như một dịch vụ bổ sung. (Ảnh: Airnewzealand)
Ngoài vé hạng phổ thông hoặc phổ thông đặc biệt, hành khách có thể đặt từng phiên nghỉ kéo dài 4 giờ trong suốt chuyến bay với giá 495 đô la New Zealand (tương đương khoảng 7,6 triệu đồng). (Ảnh: Airnewzealand)
Đáng chú ý, hãng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt như hành khách không được ăn uống trong khoang ngủ, không sử dụng nước hoa hoặc mùi mạnh, chỉ được phép mang nước vào khoang giường...Sau mỗi lượt, chăn ga sẽ được thay mới. (Ảnh: Air New Zealand)
Hệ thống chiếu sáng trong các khoang Skynest được thiết kế để giúp hành khách ngủ ngon hơn. (Ảnh: Taylor Rains/Business Insider)
Chiếc giường dài khoảng 1,9 m, rộng khoảng 60 cm ở phần vai và khoảng 40 cm ở phần chân. (Ảnh: Taylor Rains/Business Insider)
Các khoang tầng giữa và trên được bố trí cao, hành khách phải leo bằng thang nhỏ để vào. Trong khi đó, khoang dưới yêu cầu cúi người khi ra vào. (Ảnh: Taylor Rains/Business Insider)
Skynest được đặt ở khu vực giữa máy bay, thay thế một phần khu bếp và chỉ làm giảm 5 ghế phổ thông. (Ảnh: Taylor Rains/Business Insider)
Hành khách phải đủ từ 15 tuổi trở lên mới được sử dụng Skynest để giảm nguy cơ thanh thiếu niên và trẻ nhỏ leo trèo hoặc làm phiền các khách hàng khác. (Ảnh: Taylor Rains/Business Insider)
Skynest được kỳ vọng sẽ thay đổi trải nghiệm bay đường dài, mang đến cơ hội nghỉ ngơi thực sự cho hành khách phổ thông - điều từng được xem là “xa xỉ” trên không. (Ảnh: Air New Zealand)