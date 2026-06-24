Khám phá làn trượt nước thế hệ mới đầu tiên trên thế giới tại Hòn Thơm

(VTC News) -

Đó là làn trượt nước thế hệ mới đầu tiên trên thế giới tại Công viên nước Aquatopia, cùng loạt trò chơi mới tại Làng Exotica, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sôi động hơn cho các gia đình dịp nghỉ hè.

Tâm điểm của mùa hè năm nay tại Sun World Hon Thom là Wavy Whirl – Lốc Xoáy Nhiệt Đới, trò chơi thuộc dòng PowerRAPIDS vừa lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Nếu các máng trượt nước truyền thống đưa người chơi lao xuống bằng trọng lực, thì Wavy Whirl mở ra một trải nghiệm hoàn toàn khác: dòng nước trở thành "đạo diễn" của toàn bộ hành trình.

Người chơi ngồi trên phao đơn hoặc phao nhiều chỗ và bắt đầu chuyến "vượt thác" giữa những dòng nước luôn biến đổi, liên tục tạo ra các vùng nước xiết, những khúc cua bất ngờ, các đoạn tăng tốc rồi xoáy mạnh trước khi lại dịu xuống như đang len lỏi qua những ghềnh thác tự nhiên.

Công viên nước Aquatopia tại Hòn Thơm là nơi đầu tiên trên thế giới vận hành làn trượt nước thế hệ mới thuộc dòng PowerRAPIDS.

Điều thú vị nằm ở chỗ không có hai lượt chơi nào giống nhau. Chiếc phao có thể tự do xoay theo dòng nước, đổi hướng bất ngờ hoặc tăng tốc ngoài dự đoán, khiến mỗi lần trải nghiệm đều mang đến cảm giác mới mẻ. Ngay cả khi chơi cùng một trò, người ngồi ở những vị trí khác nhau cũng sẽ có những cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Khác với những trò chơi cảm giác mạnh chỉ tập trung vào tốc độ hay độ cao, Lốc Xoáy Nhiệt Đới chinh phục người chơi bằng sự khó lường. Không ai biết cú xoay tiếp theo sẽ đưa chiếc phao đi theo hướng nào, dòng nước sẽ đẩy người chơi tăng tốc hay bất ngờ chững lại trước khi tiếp tục lao về phía trước.

Chính yếu tố bất ngờ ấy tạo nên cảm giác phấn khích xuyên suốt hành trình, như đang chinh phục một dòng thác giữa thiên nhiên.

Việc bổ sung làn trượt Lốc Xoáy Nhiệt Đới đưa Sun World Hon Thom đón đầu xu hướng phát triển của ngành vui chơi giải trí quốc tế.

Theo Blooloop - tạp chí quốc tế chuyên ngành về công viên chủ đề và ngành công nghiệp giải trí, màn ra mắt của PowerRAPIDS tại Hòn Thơm không đơn thuần bổ sung thêm một trò chơi mới, mà còn mở ra một "danh mục trò chơi nước hoàn toàn mới" cho ngành công viên nước.

Không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo, Wavy Whirl còn được thiết kế để phục vụ lượng lớn du khách trong mùa hè với công suất lên tới 1.440 khách mỗi giờ, mỗi lượt xuất phát chỉ cách nhau khoảng 10 - 20 giây, giúp rút ngắn thời gian chờ và giữ nhịp vui chơi liên tục ngay cả trong mùa cao điểm.

Sau những phút "ướt sũng" cùng Lốc Xoáy Nhiệt Đới, hành trình khám phá Hòn Thơm vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn.

Tại Làng Exotica, bên cạnh những trò chơi cảm giác mạnh đã trở thành biểu tượng như Mộc Xà Thịnh Nộ hay Mắt Đại Bàng, du khách còn có thể trải nghiệm loạt trò chơi mới vừa ra mắt với những cái tên đầy màu sắc như Vũ Điệu Cua Càng, Trứng Cút Nổi Loạn, Vòng Xoay Thần Long, Tổ Đại Bàng, Hải Trình Cuồng Phong hay Cánh Cam Đại Chiến.

Mỗi trò chơi mang một sắc thái riêng, từ thử thách tốc độ, sự khéo léo đến những hoạt động vui nhộn phù hợp với cả gia đình, nhóm bạn hay các em nhỏ yêu thích vận động.

Trứng cút nổi loạn là một trong nhiều trò chơi mới được bổ sung tại Làng Exotica.

Bên cạnh hệ thống trò chơi liên tục được đổi mới, Hòn Thơm còn ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm để du khách có thể vui chơi và nghỉ dưỡng trọn vẹn suốt cả ngày. Đến đây, du khách sẽ bắt đầu chuyến khám phá bằng tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới – công trình đã trở thành biểu tượng của Nam Phú Quốc, mở ra tầm nhìn ngoạn mục ôm trọn quần đảo An Thới từ trên cao.

Sau những giờ phút sôi động tại Aquatopia và Làng Exotica, du khách có thể thư giãn tại Santo Beach Club – tổ hợp vui chơi, ẩm thực và giải trí bên biển vừa ra mắt, với không gian mang đậm tinh thần beach club nhiệt đới, thực đơn ẩm thực đa dạng cùng hai bể bơi vô cực hướng biển, nơi lý tưởng để ngắm trọn khoảnh khắc hoàng hôn nổi tiếng của Phú Quốc.

Santo Beach Club mang đến cho du khách những giờ thư giãn, trải nghiệm “đặc sản” hoàng hôn của Phú Quốc theo cách rất riêng.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, những công trình biểu tượng và chuỗi sản phẩm giải trí không ngừng được làm mới, đón đầu xu hướng phát triển của ngành vui chơi giải trí quốc tế, đang đưa Hòn Thơm trở thành điểm đến "must-visit" của đảo ngọc, đủ sức níu chân du khách suốt cả ngày và tạo thêm nhiều lý do để họ quay trở lại.