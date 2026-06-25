Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/6/2026 - XSQT hôm nay 25/6

Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay ngày 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 25/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSQT 18/6/2026
Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 18/6/2026 như sau:
- XSQT 11/6/2026
Kết quả xổ số ngày 11/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 661167 và các hạng giải khác như sau:
- XSQT 4/6/2026
Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 155504 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSQT 28/5/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 701386 và các hạng giải khác như sau:
- Vé trúng thưởng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách rời, không chắp vá và không có dấu hiệu tẩy xóa.
- Vé trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.
- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.
- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.
- XSMT thứ Hai có đài Huế, Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế thực hiện quay số mở thưởng.
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