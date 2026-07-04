Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/7/2026 - XSHG 4/7

Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 4/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 4/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/7/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 4/7/2026

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- XSHG 27/6/2026

Kết quả xổ số ngày 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 778736 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 27/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27/6/2026.

- XSHG 20/6/2026

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 168784 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHG 20/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/6/2026.

- XSHG 13/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang công bố kết quả xổ số ngày 13/6/2026 với giải đặc biệt là 715384 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 13/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 13/6/2026.

- XSHG 6/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng ngày 6/6/2026 như sau:

XSHG 6/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 6/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang và Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

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