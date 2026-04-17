Kết quả Hà Nội FC 4-2 Becamex TP.HCM: Chủ nhà thủng lưới ở giây 43

Trận đấu đầu tiên của vòng 19 V.League là cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Becamex TP.HCM. Được đánh giá cao hơn đối thủ và còn nguyên cơ hội tranh chấp huy chương, đội bóng Thủ đô tỏ ra quyết tâm và tràn lên tấn công.

Tuy nhiên, Hà Nội FC sớm phải nhận trái đắng khi trận đấu mới chỉ trôi qua 43 giây. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trần Việt Cường có pha đi bóng và dứt điểm rất đẳng cấp mở tỉ số trận đấu cho Becamex TP.HCM trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà. Nhưng lợi thế của Becamex TP.HCM không duy trì được lâu.

Đỗ Hoàng Hên ghi bàn cho Hà Nội.

Phút 12, Milos Zlatkovic phạm lỗi với David Fisher trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài dành quả phạt đền cho Hà Nội FC. Đỗ Hoàng Hên tung cú sút chuẩn xác đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Các học trò của huấn luyện viên Harry Kewell hoàn tất màn lội ngược dòng ngay trong hiệp 1 khi Đỗ Hoàng Hên tạt bóng rất hay để Nguyễn Hai Long băng vào dứt điểm một chạm nâng tỉ số lên 2-1.

Đây là trận đấu mà hàng thủ Becamex TP.HCM thi đấu rất hớ hênh. Phút 31, từ pha tạt bóng không mấy nguy hiểm của Hùng Dũng, hậu vệ đội khách phá bóng không tốt để David Fisher đá bóng vào lưới trống giúp Hà Nội FC dẫn trước 3-1.

Bước sang hiệp 2, tình hình được cải hiện hơn khi Becamex TP.HCM lại có bàn thắng do công của Nguyễn Trần Việt Cường. Dù vậy, pha lập công của Đỗ Hoàng Hên đã nhấn chìm hy vọng của đại diện phía Nam. Anh dứt điểm hoàn hảo và tỉ số là 4-2 cho Hà Nội FC.

Những phút cuối trận, Thành Chung phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi ngăn cản đối phương nhưng chiến thắng chung cuộc 4-2 vẫn thuộc về Hà Nội FC.

Kết quả: Hà Nội FC 4-2 Becamex TP.HCM

Đội hình ra sân:

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Vũ Đình Hai, Đậu Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hoàng Hên, David Fisher

Becamex TP.HCM: Trần Minh Toàn, Ngô Tùng Quốc, Trần Đình Khương, Đoàn Tuấn Cảnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trần Việt Cường, Mạc Hồng Quân, Võ Hoàng Minh Khoa, Hugo Alves, Milos Zlatkovic, Oduenyi.