Kênh xem trực tiếp Ninh Bình đấu với Thể Công, vòng 6 V.League 2025-2026

(VTC News) -

Trận Ninh Bình đấu với Thể Công Viettel thuộc vòng 6 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 2/10, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn) và TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, kết quả trận đấu.

Thông tin Ninh Bình đấu với Thể Công

Chuỗi trận bất bại kỷ lục của câu lạc bộ Ninh Bình chưa dừng lại. Trận hòa Hải Phòng 2-2 ở vòng 5 khiến Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội đứt mạch thắng. Dù vậy, đội bóng tân binh của V.League chưa thua và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng giải đấu.

Ninh Bình đấu với Thể Công Viettel ở vòng 6 V.League.

Đội hình có đủ ngôi sao đẳng cấp cao ở 3 tuyến là ưu thế lớn nhất của Ninh Bình. Họ có Đặng Văn Lâm - người vừa trở lại đội tuyển Việt Nam - ở hàng phòng ngự và bộ đôi Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức nơi tuyến giữa.

Các ngoại binh của CLB Ninh Bình cũng có chất lượng rất tốt. Trong đó, Gustavo Henrique ghi 4 bàn sau 5 lần ra sân ở mùa giải này.

Thể Công Viettel tiến từng bước vững chắc ở giai đoạn đầu mùa giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Velizar Popov chỉ kém đối thủ 2 điểm sau 5 vòng đầu tiên. Họ là đội thủng lưới ít nhất V.League tính đến thời điểm hiện tại, chỉ nhận 2 bàn thua.

Hàng phòng ngự với sự góp mặt của Bùi Tiến Dũng và đồng đội luôn rất khó bị đánh bại. Đây là điểm tựa để Thể Công vận hành lối chơi theo phong cách của HLV Velizar Popov. Đội bóng này chơi chắc ở tuyến dưới trước khi đánh bại đối thủ bằng những pha tổ chức tấn công nhịp nhàng ở tốc độ cao.

Trận Ninh Bình vs Thể Công Viettel diễn ra lúc 18h hôm nay. Bản quyền phát sóng các trận đấu mùa giải V.League 2025-2026 thuộc sở hữu của FPT Play.