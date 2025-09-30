Thêm cựu tuyển thủ Việt Nam mất việc ở V.League

(VTC News) -

Câu lạc bộ Becamex TP.HCM xác nhận chia tay huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Nhà cầm quân sinh năm 1985 chủ động từ chức khi thành tích của đội sa sút. Becamex TP.HCM mới giành được 3 điểm sau 5 vòng đấu, đã bị loại khỏi cúp Quốc gia sau trận thua đội bóng hạng dưới.

Đội chủ sân Gò Đậu chỉ hơn Đông Á Thanh Hóa - CLB đứng cuối bảng xếp hạng đúng 1 điểm. Vòng tới, họ gặp chính Thanh Hóa trên sân khách. Ban đầu, lãnh đạo đội bóng vẫn muốn HLV Anh Đức tiếp tục công việc ít nhất đến hết trận này rồi mới quyết định. Nhưng chính ông Đức muốn dừng lại và nhường vị trí cho người sau.

HLV Nguyễn Anh Đức chia tay CLB Becamex TP.HCM.

"Có lẽ nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn. Rất tiếc khi mọi thứ vẫn đang dang dở, nhưng vẫn rất trân trọng và cám ơn những ngày tháng đã qua ở Becamex TP.HCM. Xin tạm biệt và chúc đội luôn thành công ở chặng đường phía trước", HLV Nguyễn Anh Đức chia sẻ trên trang cá nhân.

Cựu tuyển thủ Việt Nam được xem là huyền thoại của CLB Bình Dương. Khi còn thi đấu, anh giành 4 chức vô địch V.League, 2 cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia cùng trong màu áo đội bóng chủ quản. Nhưng HLV Nguyễn Anh Đức cũng chỉ có thể trụ lại Becamex TP.HCM trong vài tháng.

Ông Nguyễn Anh Đức bắt đầu nghiệp cầm quân khi dẫn dắt Long An, Bình Phước rồi Becamex TP.HCM nhưng chưa có được thành công.

Nhà cầm quân này là huấn luyện viên thứ 3 mất việc tại V.League. Cách đây 2 ngày, ông Phan Như Thuật cũng từ nhiệm tại Sông Lam Nghệ An. Sau vòng sơ loại cúp Quốc gia, Hà Nội FC sa thải HLV Makoto Teguramori.

Thời gian tới, câu chuyện về những chiếc ghế "nóng" vẫn tiếp diễn khi HLV Choi Won Kwon chưa có chiến thắng nào với Thanh Hóa. HLV Vũ Hồng Việt gặp rất nhiều áp lực bởi Nam Định sa sút, không thể hiện được điều mà người hâm mộ cần. HLV Lê Quang Trãi ở HAGL cũng chưa chắc giữ được công việc khi đội bóng phố núi không ghi được bàn nào sau 4 trận.