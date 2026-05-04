Iran công bố video tên lửa Mỹ bắn vào trường học khiến 175 người thiệt mạng

Video gây sốc về cuộc tấn công của Mỹ vào trường học ở Iran vừa được công bố.

Trường Tiểu học Shajareh Tayyebeh ở miền nam Iran bị trúng bom hôm 28/2 - vào những ngày đầu trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel. Tòa nhà này nằm gần căn cứ hải quân nhưng được ngăn cách bởi hàng rào có thể nhìn thấy trong ảnh vệ tinh.

Video ngắn gây sốc được SNN TV chia sẻ hôm 3/5 cho thấy hai bé gái nhỏ đang hoảng sợ trong bộ đồng phục học sinh phủ đầy bụi. Một bé gái có vết máu trên mặt và khăn trùm đầu. Nhiều người được nhìn thấy đang chạy về phía tòa nhà bị bao trùm bởi khói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần phủ nhận việc lực lượng Mỹ chịu trách nhiệm về vụ đánh bom vào trường học này. Đầu tháng 3, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng nhấn mạnh Mỹ không bao giờ cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân và vụ việc đang được xem xét.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của các phương tiện truyền thông và nhà phân tích kết luận trường học này có khả năng bị trúng tên lửa do Mỹ sản xuất với bằng chứng cho thấy tên lửa Tomahawk xuất hiện tại hiện trường.

Trong khi Iran mô tả cuộc tấn công này là tội ác chiến tranh và Liên hợp quốc gọi đó là "cuộc tấn công nghiêm trọng vào trẻ em, vào giáo dục và vào tương lai của toàn bộ cộng đồng".

Theo Thống đốc tỉnh Hormozgan, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10h45, khoảng một tiếng sau khi Mỹ - Israel triển khai cuộc ném bom và phóng tên lửa. Hình ảnh vệ tinh chụp trước đó khoảng 15 phút cho thấy trường học chưa bị hư hại.

Đến buổi trưa, hàng loạt video quay cảnh nhiều cột khói bốc lên cuồn cuộn gần một căn cứ quân sự ở Minab bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Hôm 11/3, New York Times đưa tin kết quả điều tra sơ bộ của Lầu Năm Góc về vụ không kích cho thấy lỗi thuộc về Mỹ và sự cố này có thể là hệ quả của việc sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời. Quan chức Mỹ và nguồn tin am hiểu về việc xác định mục tiêu cũng xác nhận với Washington Post rằng cuộc điều tra ban đầu dường như chỉ ra quân đội Mỹ đứng sau vụ không kích và cuộc tấn công nhầm lẫn có khả năng bắt nguồn từ sai sót tình báo về vị trí mục tiêu.