In QR ngân hàng lên thiệp cưới như nhắc khách không đi cũng nhớ chuyển khoản

Cuối năm 2025, khi chuẩn bị cho đám cưới của mình, vợ chồng tôi tranh luận về một chi tiết nhỏ nhưng lại gây đau đầu: Có nên in mã QR tài khoản ngân hàng lên thiệp cưới như một số cặp đôi trẻ vẫn làm hay không?

Vợ tôi cho rằng in mã QR trên thiệp cưới là văn minh, giúp ai không đi được có thể dễ dàng chuyển tiền mừng, hai bên đều đỡ ngại. "Ngay chúng mình mỗi lần được mời cưới nếu không thể dự đều gửi hoặc chuyển tiền mừng đấy thôi; nếu có QR trên thiệp mời luôn thì không cần hỏi số tài khoản từ ai cả", cô ấy nói.

Tôi gạt ý tưởng đó đi vì cho rằng mình làm cỗ là mong mọi người đến chung vui, tiền mừng quan trọng thật nhưng không phải thứ chính yếu trong đám cưới. In mã tài khoản như vậy chẳng khác nào nhắc nhở khách nhớ mừng tiền dù có dự hay không, giống như mình đòi nợ người ta khoản tiền mình từng mừng họ.

Theo tôi, ý nghĩa nguyên bản của quà mừng cưới là sự sẻ chia và chúc phúc chân thành cho niềm vui đôi lứa. Tuy nhiên, giá trị tốt đẹp đó đang dần bị thay thế bởi tư duy thực dụng, khiến việc mừng cưới trở thành một hình thức "trả nợ" hoặc nghĩa vụ "có đi có lại" trong mắt nhiều người.

In mã QR lên thiệp cưới, dù biện minh bằng bất cứ lý do tiện lợi nào, cũng khó tránh khỏi việc tạo ra cảm giác thực dụng. Nó giống như một lời gợi ý ngầm định: "Nếu bận quá không đến được thì vẫn nhớ chuyển khoản mừng cưới nhé".

Nhiều người coi thiệp cưới gắn QR không khác nào hình thức "đòi" nợ, không đi vẫn nhớ gửi tiền.

Khi khách không muốn đến và cũng không muốn mừng, thì việc gửi một tấm thiệp có kèm mã QR tài khoản chẳng khác nào một sự làm phiền. Họ sẽ rất ái ngại và cảm thấy như đang bị đòi nợ, bị ép chuyển khoản. Như vậy chẳng phải tôi đang vừa làm khó khách, vừa làm mất hình tượng của mình hay sao!

Mời cưới vốn là để thông báo về đại hỷ, ngày những người thân quen, bạn bè hội ngộ chung vui. Trước khi làm đám cưới, tôi cũng xác định chấp nhận tiền mừng không đủ bù chi phí, nhưng không sao cả, cưới vợ là đại sự, chẳng lẽ không đáng để mình bỏ tiền ra hay sao mà nhất định phải tính lỗ lãi? Khách đến đông, ăn uống nhiệt tình, vui vẻ là cô dâu chú rể hạnh phúc rồi.

Nếu một người bạn vì lý do nào đó không thể có mặt, cũng không gửi tiền mừng, tôi không buồn hay trách. Sự yêu mến dành cho nhau thể hiện qua những năm tháng gắn bó trước đó và cả sau này chứ không chỉ nằm ở buổi tiệc hay tiền mừng.

Khi bỏ qua được sự cân đo về tiền mừng, tâm thế của người tổ chức và người tham dự đều trở nên nhẹ nhàng. Khi gạt bỏ được những tính toán thiệt hơn, không cho rằng những người nhận được thiệp mời phải mừng tiền mới phải phép, đám cưới mới thực sự là nghi lễ thiêng liêng của tình yêu và gắn kết vợ chồng.

Nếu khách mời vì bận mà không thể nhờ ai mừng hộ, hãy cứ để họ thoải mái. Việc mừng cưới muộn vào dịp gặp gỡ sau này không chỉ là phép lịch sự mà còn là cơ hội tuyệt vời để duy trì mối quan hệ trân quý. Một cuộc hẹn riêng sau đám cưới, nơi hai bên có thể thong thả ngồi lại, cô dâu chú rể kể về những kỷ niệm trong buổi lễ. Người bạn gửi trao món quà mừng kèm lời xin lỗi chân thành, thực sự đáng quý hơn nhiều so với việc phải mừng cho đủ, cho có.

Đám cưới của tôi vào năm 2025 không có mã QR ngân hàng trên thiệp, và kết quả là chúng tôi đã có một buổi lễ thực sự đáng nhớ, ít lo toan, tính toán. Có những người bạn ở rất xa vẫn cố gắng bắt xe về chỉ để kịp uống một ly rượu mừng.

Chuyện mừng cưới dường như ngày càng trở nên nặng nề hơn. Thế nhưng là người từng làm đám cưới, điều tôi nhớ nhất không phải là ai mừng bao nhiêu, có trả đủ không; chính sự vui vẻ và những khoảnh khắc xúc động, đầy ý nghĩa trong hôn lễ mới là điều còn nhớ mãi.

