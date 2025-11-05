ICONDENIM chính thức có mặt tại AEON Mall lớn nhất miền Bắc

(VTC News) -

Từ Chùa Bộc đến AEON Mall – hành trình mở rộng kết nối tại miền Bắc

Sau khi ghi dấu ấn tại khu vực trung tâm Hà Nội với cửa hàng ICONDENIM Chùa Bộc, thương hiệu thời trang Việt tiếp tục tạo bước tiến mới khi đưa tinh thần “Enjoy Life” vào không gian mua sắm hiện đại bậc nhất miền Bắc – AEON Mall Hà Đông (Lầu 2 – Gian hàng LOT T234).

Đây cũng là cửa hàng Mall Store thứ hai của ICONDENIM, nối tiếp sau thành công của cửa hàng đầu tiên tại AEON Mall Bình Tân, TP.HCM – một trong những trung tâm thương mại trọng điểm phía Nam.

Việc tiếp tục mở rộng ở phía Bắc, vẫn nằm trong hệ thống AEON Mall thuộc tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, là minh chứng rõ ràng cho năng lực vận hành, tiêu chuẩn thiết kế và khả năng đáp ứng quy trình quốc tế của thương hiệu.

Đó cũng là bước khẳng định vị thế của ICONDENIM trong hành trình xây dựng chuỗi cửa hàng hiện đại, hướng tới trải nghiệm toàn diện cho khách hàng trên toàn quốc.

“Enjoy Life” – triết lý của thương hiệu thời trang nam ICONDENIM

Với ICONDENIM, thời trang không chỉ là trang phục, mà là ngôn ngữ của phong cách sống – nơi mỗi thiết kế đều phản ánh tinh thần tận hưởng, tự tin và kết nối. Triết lý “Enjoy Life” được thể hiện xuyên suốt qua các dòng sản phẩm đặc trưng như ProCOOL, SMART JEANS, ICON105 LightWeight thuộc hệ sinh thái TechUrban Jeans – chú trọng cảm giác thoải mái, tính ứng dụng cao và khả năng thích nghi với tệp khách hàng có lối sống năng động.

Không dừng lại ở thiết kế, tinh thần “Enjoy Life” còn được ICONDENIM mang vào từng trải nghiệm thực tế – từ không gian trưng bày, dịch vụ khách hàng đến mô hình cửa hàng. Mỗi cửa hàng mới không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là điểm kết nối giữa phong cách và cảm xúc, giúp khách hàng cảm nhận rõ hơn về tinh thần sống tích cực mà thương hiệu theo đuổi.

Chính vì vậy, việc ra mắt Mall Store tại AEON Mall Hà Đông – Lầu 2, Gian hàng LOT T234 là bước tiếp theo trong hành trình của ICONDENIM – khi tinh thần “Enjoy Life” được thể hiện rõ nhất qua không gian và trải nghiệm mua sắm.

Mô hình Mall Store – nâng tầm trải nghiệm với tiêu chuẩn cửa hàng chuẩn quốc tế

Không chỉ là sự mở rộng về quy mô, cửa hàng mới tại AEON Mall Hà Đông đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình nâng tầm trải nghiệm mua sắm của ICONDENIM.

Đây là mô hình Mall Store đầu tiên của thương hiệu tại khu vực phía Bắc – được đầu tư toàn diện từ thiết kế, trưng bày đến trải nghiệm dịch vụ, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Khác với không gian cửa hàng phố truyền thống, mô hình Mall Store mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, hiện đại và đa giác quan hơn:

Không gian mở, phối hợp cùng hiệu ứng đèn LED hiện đại, tạo nên tinh thần TechUrban đặc trưng – hiện đại, năng động và đậm chất thành thị.

Khu fitting room rộng rãi, riêng tư, giúp khách hàng có trải nghiệm thoải mái và tự tin hơn trong quá trình chọn lựa trang phục.

Hệ thống trưng bày thông minh được bố trí khoa học, thể hiện rõ phom dáng sản phẩm và gợi ý trực quan về cách phối đồ trong đời thực – giúp khách hàng dễ dàng hình dung ứng dụng của từng thiết kế vào phong cách hằng ngày.

Các điểm chạm về thông tin từng dòng sản phẩm được bố trí và thể hiện rõ ràng ngay tại khu vực trưng bày, nơi khách hàng có thể khám phá chi tiết các thông số công nghệ vải đặc trưng của các dòng signature như ProCOOL hay ICON105 LightWeight thuộc TechUrban Jeans chỉ bằng thao tác chạm.

Với mô hình này, ICONDENIM không chỉ mang đến không gian mua sắm, mà còn kiến tạo một “điểm hẹn phong cách” – nơi thời trang, công nghệ và cảm xúc gặp nhau trong tinh thần “Enjoy Life – Enjoy Style.”

Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Chúng tôi muốn khách hàng cảm nhận rằng thời trang không chỉ là trang phục, mà còn là lối sống. Mỗi cửa hàng mới là một không gian kết nối, nơi phong cách, cảm xúc và trải nghiệm hòa vào nhau theo đúng tinh thần ‘Enjoy Life’.”

Với sự xuất hiện tại AEON Mall Hà Đông – trung tâm thương mại quy mô hàng đầu thuộc tập đoàn AEON Nhật Bản – ICONDENIM tiếp tục khẳng định dấu ấn thương hiệu trên hành trình vươn tầm khu vực, đồng thời lan tỏa giá trị thời trang hiện đại, tích cực.