Hợp lực cùng BIDV, Danko Group khẳng định vị thế tại Danko Royal

(VTC News) -

Ngày 8/4/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành và Danko Group -đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Danko Royal, mở ra cú hích tài chính cho chiến lược phát triển dự án trong giai đoạn mới.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mở ra nền tảng tài chính vững chắc cho việc triển khai dự án bất động sản quy mô lớn, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.

Danko Group và BIDV kí kết thoả thuận hợp tác toàn diện.

Tại buổi lễ, hai bên đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng thời ký Hợp đồng tín dụng cho dự án Danko Royal. Theo đó, BIDV sẽ trở thành đối tác tài chính chiến lược của Danko Group, cung cấp các giải pháp tín dụng cho khách hàng và nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu sở hữu bất động sản tại Danko Royal. Đây được xem là yếu tố quan trọng, giúp dự án gia tăng tính thanh khoản, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy tiến độ thi công trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đàm Quốc Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT Danko Group nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của BIDV, Danko Royal sẽ được triển khai với tiến độ vững chắc, chất lượng đảm bảo và giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng”.

Ông Đàm Quốc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT Danko Group - phát biểu tại sự kiện.

Đại diện BIDV, ông Võ Hải Nam - Giám đốc Chi nhánh Hà Thành chia sẻ: “Sự kiện ký kết thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác có năng lực. BIDV kỳ vọng việc đồng hành cùng Danko Group tại dự án Danko Royal sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai”.

Với hơn 65 năm phát triển, BIDV là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, sở hữu quy mô tài sản lớn, mạng lưới rộng khắp và uy tín trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Định hướng phát triển bền vững cùng chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ tiếp tục giúp BIDV khẳng định vai trò ngân hàng dẫn dắt thị trường.

BIDV kỳ vọng đồng hành cùng Danko Group tại dự án Danko Royal sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn.

Trong khi đó, Danko Royal là một trong những dự án trọng điểm của Danko Group tại Thanh Hóa, tọa lạc trên trục đại lộ Nam Sông Mã. Với quy mô 23ha, dự án được quy hoạch đồng bộ theo phong cách kiến trúc châu Âu, tích hợp hệ thống tiện ích, cảnh quan hiện đại, hướng tới kiến tạo không gian sống đẳng cấp và gia tăng giá trị đầu tư bền vững.

Với việc kí kết hợp tác cùng Ngân hàng BIDV, dự án Danko Royal sở hữu thêm trợ lực tài chính và tiềm năng phát triển.

Sự hợp tác giữa Danko Group và BIDV được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy quan trọng cho tiến độ, chất lượng dự án Danko Royal, đồng thời góp phần khẳng định năng lực lẫn tầm vóc của hai thương hiệu trên thị trường bất động sản và tài chính Việt Nam.