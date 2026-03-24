'Hồi sinh' 8 linh vật ngựa ở xã biên giới Quảng Trị bị phá mất đầu, cụt chân

Cụm linh vật ngựa theo chủ đề “mã đáo thành công” trưng bày bên hồ Tâm Thuỷ (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) được chính quyền thuê nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) thực hiện bằng nguồn xã hội hoá dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụm linh vật ngữa "mã đáo thành công" bị một số học sinh phá hoại đến mất chân, cụt đầu.

Mô hình có 8 chú ngựa có màu sắc, hình dáng khác nhau, bên trong được gia công bằng khung sắt, bên ngoài tạo hình bằng xốp, phủ nhiều lớp thạch cao, keo và sơn hoàn thiện.

Ngày 11/3, chính quyền xã Lao Bảo phát hiện một số linh vật ngựa bị gãy phần đầu, mất chân, vỡ các chi tiết, biến dạng.

Phần đầu linh vật ngựa bị phá hoại được phục dựng đúng với mẫu gốc.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định một số học sinh địa phương do nhận thức hạn chế đã dùng cán cờ bằng sắt đập phá, lấy chân đạp khiến cụm ngựa hư hỏng như mất chân, cụt đầu, cụt đuôi.

Sau 4 ngày, các nghệ nhân sửa chữa thành công toàn bộ cụm 8 linh vật ngựa, sẵn sàng tiếp tục phục vụ du khách.

Theo lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, sau khi nghiên cứu, bàn bạc các phương án, chính quyền xã phối hợp với nghệ nhân Đinh Văn Tâm – “cha đẻ” của cụm linh vật ngựa này để sửa chữa, phục hồi cụm 8 linh vật ngựa bị phá hoại, đưa về nguyên trạng.

Phần đầu bị cụt của ngựa đỏ trong mô hình được các nghệ nhân sửa chữa, làm lại. Nhiều tượng ngựa khác bị gãy chân, đuôi cũng được sửa. Các phần đứt gãy được các nghệ nhân nối lại một cách tỷ mỉ, quét sơn và rất khó để phát hiện dấu vết từng bị hư hỏng.

Sau khoảng 4 ngày thực hiện, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng các cộng sự đã trả lại dáng vẻ ban đầu cho các chú ngựa. Cụm linh vật này dự kiến sẽ được trưng bày đến hết ngày 30/4 để phục vụ người dân và khách du lịch, sau đó sẽ xử lý, di dời.

Dự kiến cụm linh vật ngựa sẽ được trưng bày phục vụ người dân, du khách tham quan đến hết ngày 30/4. (Ảnh: Trúc Dương)

"Vừa rồi các linh vật ngựa bị đập phá, hư hỏng nặng khiến nhiều người dân địa phương tiếc nuối. Cũng may nhờ tài năng của các nghệ nhân, các tượng ngựa được sửa chữa lại rất đẹp, hứa hẹn sẽ tiếp tục hu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng", ông Lê Đình Hoạt (SN 1960, trú tại xã Lao Bảo) chia sẻ.

Vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, cụm 8 linh vật ngựa được trưng bày cạnh hồ Tâm Thủy (xã Lao Bảo) gây ấn tượng mạnh và thu hút rất đông du khách, người dân đến chiêm ngưỡng, check-in. Hình ảnh về đàn ngựa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen ngợi.