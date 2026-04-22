Học sinh lớp 1 hóa thân nhân vật lịch sử, trải nghiệm 'theo dấu chân Anh hùng'

Học sinh khối 1 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) hào hứng tham gia ngày hội “Theo dấu chân anh hùng” tổ chức sáng 22/4. Hoạt động được triển khai nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch), nhằm giúp các em bước đầu làm quen với lịch sử dân tộc thông qua hình thức trải nghiệm. Với hơn 350 học sinh tham gia, ngày hội tái hiện sinh động các nhân vật lịch sử, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Tiết mục sân khấu hóa “Tự hào nòi giống Rồng Tiên - Bản hùng ca dân tộc Việt” mở đầu ngày hội, tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước từ thời các Vua Hùng. Học sinh hóa thân thành nhiều nhân vật lịch sử, tham gia biểu diễn trong không gian được dàn dựng công phu.
Các tiết mục thu hút sự theo dõi của đông đảo giáo viên, phụ huynh, góp phần giúp các em tiếp cận lịch sử một cách trực quan và sinh động.
Tại trạm “Triệu hồi thần thú – Đánh thức anh hùng”, học sinh lớp 1 lần đầu tiếp cận mô hình chuyển đổi số thông qua việc sử dụng phần mềm tạo thẻ bài nhân vật lịch sử. Các em chỉ cần đọc những “câu thần chú” hoặc đặc điểm như “voi chiến”, “ngựa sắt”, hệ thống sẽ nhận diện và hiển thị nhân vật tương ứng. Hoạt động giúp học sinh liên kết biểu tượng với nhân vật lịch sử, tăng khả năng ghi nhớ thông tin một cách tự nhiên.
Dù mới học lớp 1, nhiều học sinh đã nhanh chóng làm quen với công nghệ và thao tác trên phần mềm một cách thuần thục. Nhờ được thiết kế dưới dạng trò chơi thẻ bài quen thuộc, các em dễ dàng tương tác, lựa chọn nhân vật yêu thích và trải nghiệm quá trình “triệu hồi” đầy hứng thú. Hoạt động cho thấy hiệu quả bước đầu của việc đưa công nghệ số vào giảng dạy, phù hợp với tâm lý lứa tuổi nhỏ.
Không gian “Thách thức toán học” được thiết kế theo phong cách truyền thống. Tại đây, học sinh tham gia giải các bài toán ôn tập cuối kỳ 2 trong không khí gần gũi, nhẹ nhàng. Việc kết hợp giữa yếu tố văn hóa và nội dung học tập giúp các em tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, tăng hứng thú và khả năng ghi nhớ.
Các sản phẩm sáng tạo của học sinh được trưng bày trong khuôn khổ ngày hội, với nhiều hình thức như tranh vẽ, mô hình từ lá cây, đá màu. Mỗi lớp lựa chọn một nhân vật lịch sử tiêu biểu như Vua Hùng, Thánh Gióng, Hai Bà Trưng... để thể hiện.
Hoạt động không chỉ rèn luyện sự khéo léo, sáng tạo mà còn giúp học sinh hiểu sâu hơn về các nhân vật thông qua quá trình tự tay thực hiện.
Cô Ngô Thụy Nam Phương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết việc lồng ghép nội dung lịch sử vào hoạt động trải nghiệm xuất phát từ thực tế học sinh lớp 1 chưa có môn Lịch sử chính thức. Thông qua ngày hội, giáo viên mong muốn bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh bằng những hình thức gần gũi, phù hợp với lứa tuổi.
Học sinh tham gia chuỗi trò chơi vận động. Hoạt động không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn rèn luyện tinh thần đoàn kết, ý chí kiên trì, giúp học sinh hiểu hơn về những gian nan trong quá trình dựng nước và giữ nước.
Các em tham gia các trò chơi mang tính tư duy và phản xạ nhanh, gắn với kiến thức lịch sử và kỹ năng học tập. Thông qua các câu hỏi, tình huống và thử thách nhỏ, học sinh vừa ôn lại nội dung đã học vừa phát triển khả năng xử lý vấn đề.
Hoạt động tô màu các nhân vật lịch sử thu hút đông đảo học sinh lớp 1 tham gia với sự tập trung và hào hứng. Các em lựa chọn những hình vẽ về Vua Hùng, Thánh Gióng, Hai Bà Trưng… rồi tự tay hoàn thiện bằng màu sắc. Thông qua hoạt động đơn giản nhưng giàu tính sáng tạo này, học sinh vừa rèn luyện sự khéo léo, vừa ghi nhớ đặc điểm của các nhân vật lịch sử một cách tự nhiên, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.
Theo cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, các ngày hội trải nghiệm là hoạt động được duy trì thường xuyên trong khoảng 5 năm gần đây, với tần suất mỗi học kỳ 7 ngày hội. Mô hình “học thông qua chơi” được triển khai đồng bộ, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động và tích cực.
Ngày hội “Theo dấu chân Anh hùng” được tổ chức gắn với các dịp lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, góp phần giúp học sinh hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử của các sự kiện. Việc lựa chọn thời điểm phù hợp giúp tăng tính liên kết giữa nội dung học tập và thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục và tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh.
Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm kết hợp công nghệ và yếu tố truyền thống, học sinh lớp 1 được tiếp cận lịch sử theo cách “mềm hóa”, không còn khô khan. Các em vừa học vừa chơi, vừa khám phá vừa sáng tạo, qua đó hình thành các phẩm chất như tự tin, trách nhiệm, đoàn kết. Mô hình được đánh giá phù hợp với tâm lý lứa tuổi, góp phần phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.