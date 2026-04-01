Hoa hậu Việt từng đăng quang quốc tế, U40 giữ chức phó chủ tịch là ai?

Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2011. Năm 2018, người đẹp vượt qua những thí sinh quốc tế khác để đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới tại Thái Lan.

Sau khi đoạt danh hiệu, Phan Thị Mơ trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Nàng hậu xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên.

Người đẹp từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và 2 lần đoạt giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Năm 2024, cô trở thành quán quân chương trình Cười xuyên Việt.

8 năm sau khi trở thành hoa hậu, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật. Ngoài ra, cô còn hoạt động kết nối và phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

Ở tuổi 36, Phan Thị Mơ được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM, tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Chia sẻ về vai trò mới, người đẹp cho biết cô nhìn nhận đây không phải là danh vị, mà là trách nhiệm. “Tôi mong muốn có thể đóng góp vào việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp gắn bó với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi tin rằng, khi các doanh nghiệp có thể liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị lớn hơn cho xã hội", cô chia sẻ.

Trong vai trò mới, Phan Thị Mơ hy vọng sẽ phát huy thế mạnh về hình ảnh, truyền thông và sự kết nối để góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp năng động, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Phan Thị Mơ tâm sự cô có xuất phát điểm trong gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ luôn nỗ lực để các con được đến trường. May mắn nhận được sự yêu thương đó, cô không ngừng nỗ lực trong học tập, làm việc để có được thành quả như hiện tại.

“Quãng thời gian khó khăn đó đã tôi luyện nên một Phan Thị Mơ mạnh mẽ, vững vàng trước những cám dỗ trong cuộc sống. Tôi luôn hiểu được những vất vả và biết rằng ba mẹ đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều nên mỗi chặng đường, tôi đều luôn cân nhắc kỹ để không bị vấp ngã", người đẹp tâm sự.

Hiện tại, Phan Thị Mơ chọn tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu có. Cuối năm 2023, cô gây chú ý khi xây nhà cho bố mẹ ở quê nhà Tiền Giang, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, người đẹp lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Người đẹp tiết lộ, bố mẹ cũng khá lo lắng cho cô, mong cô sớm lập gia đình, có con cái để nương tựa khi về già. Tuy nhiên, cô cảm thấy bản thân lại không giỏi chuyện kiếm chồng.