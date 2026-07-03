HLV Hong Myung-bo rời Hàn Quốc giữa bão chỉ trích, hỏi gì cũng nói 'không'

(VTC News) -

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo lên đường sang Mỹ chỉ 2 ngày sau khi trở về nước từ thất bại ở World Cup 2026. Nhà cầm quân này vừa từ chức để nhận trách nhiệm về việc đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Ông đối mặt với làn sóng chỉ trích và tẩy chay từ người hâm mộ và truyền thông xứ kim chi.

Theo đài MBC vào ngày 2/7, ông Hong Myung-bo đã khởi hành đi Los Angeles (Mỹ) từ sân bay quốc tế Incheon. Trước đó, khi vừa đặt chân về nước vào ngày 30/6 sau thất bại ở vòng bảng World Cup 2026, ông đã giữ im lặng trước những tiếng la ó từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khi gặp các phóng viên trên đường sang Mỹ lần này, HLV Hong phát biểu: "Tôi có điều muốn nói và câu chuyện rồi sẽ có lúc được phơi bày".

Huấn luyện viên Hong Myung-bo. (Ảnh: Reuters)

Về những tin đồn liên quan đến mâu thuẫn nội bộ đội tuyển Hàn Quốc, vốn được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc bị loại sớm, HLV Hong Myung-bo liên tục phủ nhận: "Hoàn toàn không có chuyện mâu thuẫn nội bộ giữa các cầu thủ”.

Đối với những suy đoán cho rằng Jens Castrop (cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga, Đức) bị gạch tên khỏi hai trận đầu vòng bảng là do vi phạm kỷ luật đội bóng, ông thẳng thừng bác bỏ: "Tuyệt đối không có chuyện đó".

Khi được hỏi về việc tham gia phiên điều trần do giới chính trị thúc đẩy, HLV Myung-bo đã né tránh câu trả lời trực tiếp: "Tôi không biết. Tôi cũng chưa biết ngày mình sẽ trở lại".

Cùng ngày, một quan chức thuộc Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Đảng Dân chủ cho biết có khả năng cao một phiên điều trần nhắm vào LĐBĐ Hàn Quốc sẽ được diễn ra. Hiện tại, cựu HLV Hong Myung-bo dự kiến sẽ nghỉ ngơi tại Los Angeles, Mỹ trong thời gian tới.

Chia sẻ về quyết định loại Son Heung-min khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Nam Phi, HLV Hong cho biết: "Ngay từ đầu, không ai có tư cách để khẳng định lựa chọn đó là đúng hay sai."

Ông giải thích thêm rằng việc lựa chọn nhân sự khi đó được quyết định sau các cuộc thảo luận với ban huấn luyện dựa trên chiến thuật của đội.

HLV Hong Myung-bo tiếp tục: "Không ai ngờ Oh Hyeon-gyu, người vào sân thay Son Heung-min trong trận gặp CH Séc, lại ghi bàn thắng quyết định. Nhưng khi chúng tôi đưa ra lựa chọn tương tự ở trận sau, kết quả mong muốn lại không xuất hiện”.

Ông nói thêm: "Một huấn luyện viên phải vận hành những gì đã chuẩn bị trên sân. Nếu nó hiệu quả, đó là một HLV giỏi, còn nếu không, thì ngược lại”.

Đối với những chỉ trích nhắm vào mình, HLV Hong Myung-bo bày tỏ: "Tôi không có gì oán trách cả. Với tư cách là HLV trưởng, việc tôi đứng ra nhận trách nhiệm là điều đương nhiên. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không đạt được kết quả tốt so với quá trình chuẩn bị”.

Khi được hỏi về những chỉ trích cho rằng đội tuyển Hàn Quốc thiếu các phương án thay đổi chiến thuật và thay người trong suốt 3 trận vòng bảng, HLV Hong Myung-bo tỏ ra dè dặt: "Mọi người có thể có nhiều góc nhìn khác nhau".

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc được cho là đang quyết tâm thúc đẩy một phiên điều trần đối với Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Kế hoạch là sẽ triệu tập Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu và cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo với tư cách nhân chứng để kiểm tra kỹ lưỡng xem có sai phạm nào trong toàn bộ hoạt động của liên đoàn hay không, bao gồm cả quy trình tuyển chọn huấn luyện viên.

Nếu phiên điều trần được tổ chức, dự kiến quy trình bổ nhiệm đầy tranh cãi của cựu HLV Jürgen Klinsmann và Hong Myung-bo, cùng với những cáo buộc về việc vận hành thiếu minh bạch của KFA sẽ là tâm điểm chú ý.

Theo kết quả thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, việc bổ nhiệm HLV Klinsmann vào tháng 2/2023 diễn ra trong bối cảnh chức năng của Ủy ban Tăng cường Sức mạnh Đội tuyển Quốc gia, cơ quan dẫn dắt quy trình này, đã bị vô hiệu hóa. Thanh tra cũng xác nhận rằng khi cựu HLV Hong được bổ nhiệm sau đó, ông Lee Im-saeng (khi đó là Giám đốc Kỹ thuật, người không có thẩm quyền bổ nhiệm HLV) đã tự ý đề cử ứng viên và quy trình phỏng vấn đã được thực hiện một cách thiếu minh bạch