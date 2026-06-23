HLV Bồ Đào Nha: Báo nói chúng tôi bận tắm biển, không có thời gian xem World Cup

(VTC News) -

Trong buổi họp báo trước trận gặp Uzbekistan tại bảng K World Cup 2026, huấn luyện viên Roberto Martinez có màn đáp trả hài hước sau những áp lực mà đội tuyển Bồ Đào Nha gặp phải từ truyền thông. Khi được hỏi liệu ông có tìm kiếm cảm hứng từ những đội tuyển khác đang thi đấu tại World Cup hay không, ông đùa rằng toàn đội dành quá nhiều thời gian trên bãi biển để có thể xem bất kỳ trận đấu nào.

"Chúng tôi không có thời gian để xem các trận đấu khác. Nếu đọc báo chí Bồ Đào Nha, các bạn sẽ thấy họ nói rằng chúng tôi lúc nào cũng ở ngoài bãi biển, nên càng không có cơ hội xem trận nào cả", nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát biểu. Sau đó, ông đưa ra câu trả lời nghiêm túc rằng mọi công tác chuẩn bị của đội tuyển đã được chuẩn bị kỹ càng từ nhiều tháng trước.

Huấn luyện viên Martinez nói thêm: “Tôi nghĩ nếu bạn đợi đến khi giải đấu diễn ra mới tìm kiếm cảm hứng thì đã là quá muộn rồi. Chúng tôi không có thời gian cho việc đó. Chính vì vậy, chúng tôi có một đội ngũ phân tích và một nhóm chuyên gia chuẩn bị cho từng bước từ nhiều tháng trước".

HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, ông Roberto Martinez. (Ảnh: Reuters)

Ông Martinez tiết lộ ban huấn luyện đang tập trung đánh giá thể trạng và tâm lý của từng tuyển thủ, đặc biệt là những cầu thủ vừa trải qua một mùa giải kéo dài ở cấp câu lạc bộ.

"Nguồn cảm hứng hay thông tin lớn nhất mà chúng tôi có thể sử dụng là quan sát chính xác tình trạng của các cầu thủ trên sân tập: ai đang thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc, ai vừa trải qua một mùa giải dài nhưng đã lấy lại được sự sẵn sàng. Đó là những yếu tố mà chúng tôi cần đánh giá thật kỹ và theo dõi sát sao", vị huấn luyện viên 52 tuổi nhấn mạnh.

Về những chỉ trích sau trận hoà CHDC Congo, HLV Roberto Martinez khẳng định đội tuyển không hề bị ảnh hưởng tâm lý, đồng thời nhấn mạnh Cristiano Ronaldo vẫn là mắt xích quan trọng của đội tuyển.

Video: Bồ Đào Nha hoà 1-1 CHDC Congo

"Điều quan trọng là tập luyện, chuẩn bị tốt cho các trận đấu, sau đó đánh giá, phân tích và tự phê bình một cách nghiêm túc. Đó là những gì chúng tôi đã làm sau trận đấu vừa qua. Chúng tôi phát huy những gì đã làm tốt, xem xét lại các khía cạnh mà chúng tôi chưa thực hiện được, lý do vì sao không thể đi bóng hiệu quả hơn dù kiểm soát nhiều và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao. Đồng thời, chúng tôi cũng gạt bỏ cảm giác tức giận và thất vọng vì không đạt được kết quả mà mình mong muốn

Ronaldo là tấm gương, là một đội trưởng. Anh ấy hành xử đúng như một đội trưởng, với vốn kinh nghiệm dày dạn mà tất cả chúng tôi đều có thể tận dụng. Đây là kỳ World Cup thứ sáu của anh ấy và nếu nhìn lại toàn bộ sự nghiệp, Ronaldo đã cống hiến và đại diện cho đội tuyển quốc gia suốt 21 năm. Vì vậy, anh ấy luôn có khát khao tiếp tục hoàn thiện bản thân và giúp đỡ tập thể. Cristiano là một tấm gương trong phòng thay đồ", ông nhấn mạnh.