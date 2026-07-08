Hiệu quả của vitamin phụ thuộc vào khả năng hấp thu và sử dụng đều đặn

(VTC News) -

Mới đây, nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử Metric công bố báo cáo cho thấy, chỉ trong quý IV/2025, người tiêu dùng Việt Nam đã chi hơn 3,300 tỷ đồng để mua các loại thực phẩm chức năng qua các sàn thương mại điện tử. Nếu tính cả các kênh bán offline, con số này còn lớn hơn rất nhiều.

"Giải mã” cơ chế hoạt động của vitamin

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vi chất dinh dưỡng gồm vitamin và các khoáng chất, giúp cơ thể sản sinh ra các enzyme, hormone và các chất cần thiết cho quá trình phát triển của cơ thể. Mỗi ngày, một người chỉ cần một lượng nhỏ vi chất, nhưng nếu không được bổ sung đầy đủ, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng dù không có những biểu hiện cấp tính rõ ràng.

Cụ thể, tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng tiềm ẩn chính là "ngòi nổ" làm chậm quá trình chuyển hóa năng lượng, khiến thể chất giảm linh hoạt, đầu óc kém tỉnh táo và thiếu minh mẫn. Hệ quả là năng suất lao động sụt giảm, hệ miễn dịch bị bào mòn, mở đường cho các bệnh lý mạn tính tấn công.

Đáng lo ngại hơn, bước vào mùa hè, tình trạng này không còn là cảm giác thoáng qua mà dễ trở thành chứng mệt mỏi kéo dài do sự cộng hưởng độc hại từ 5 tác nhân đặc trưng của mùa nóng như thiếu hụt vi chất dinh, rối loạn nhịp sinh học, áp lực tâm lý (stress), ô nhiễm từ môi trường đô thị, tình trạng ít vận động.

Thiếu hụt vi chất làm chậm quá trình chuyển hóa năng lượng, đầu óc kém tỉnh táo, thiếu minh mẫn.

Do đó, việc bổ sung đầy đủ khoáng chất, vitamin là rất quan trọng với mỗi người. Trong khi một số người lựa chọn bổ sung vitamin thông qua chế độ ăn uống hàng ngày, không ít người bận rộn tìm đến thực phẩm chức năng như vitamin tổng hợp như một giải pháp tiện lợi và chủ động hơn.

Theo WHO (2020), không giống thuốc điều trị cho kết quả tức thì, vitamin và các loại thực phẩm chức năng nói chung hoạt động theo cơ chế tích lũy, cần thời gian để cơ thể hấp thụ và phát huy hiệu quả.

Vitamin hoạt động theo cơ chế tích lũy, cần uống đều đặn duy trì mỗi ngày để cơ thể hấp thụ và phát huy hiệu quả.

Xu hướng chọn thực phẩm chức năng mới

Nhịp sống hiện đại khiến nhiều người trưởng thành đối mặt với áp lực lớn hơn, trong khi việc chăm sóc sức khỏe thường bị trì hoãn dù nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể không giảm đi. Điều này làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt vi chất, đặc biệt ở nhóm dân số đang đi làm.

Bên cạnh đó, kiểm chứng lâm sàng đang trở thành tiêu chuẩn quan trọng khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Công thức kết hợp chiết xuất nhân sâm G115 cùng 18 vitamin và khoáng chất thiết yếu đã được chứng minh hiệu quả qua 20 nghiên cứu lâm sàng.

Trong khi các vi chất hỗ trợ bổ sung nền tảng dinh dưỡng và thúc đẩy quá trình tạo năng lượng ở cấp độ tế bào, nhân sâm G115 giúp cơ thể tăng khả năng thích ứng với căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, nâng cao nhận thức và hỗ trợ miễn dịch.

Hiệu quả của công thức này đã được chứng minh khi nhóm sử dụng ghi nhận chất lượng cuộc sống tổng thể cải thiện hơn 86% so với nhóm chỉ dùng vitamin đơn thuần.

Đặc biệt vào mùa hè, sức khỏe rất dễ suy nhược vì nhiêu nguyên nhân như rối loạn nhịp sinh học, thiếu vi chất dinh dưỡng, ít vận động thể chất, áp lực tâm lý, các tác nhân ô nhiễm từ môi trường đô thị. Lúc này, công thức kết hợp chiết xuất nhân sâm G115 cùng 18 vitamin và khoáng chất thiết yếu có thể là chìa khóa giúp bạn giữ cơ thể và tâm trí linh hoạt trong cả ngày dài.

Bổ sung vi chất đầy đủ là mắt xích quan trọng để giữ vững năng lượng mỗi ngày.

Trái với kỳ vọng của nhiều người, vitamin không phải là “liều thuốc thần kỳ” giúp cơ thể khỏe lên chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, khi được bổ sung đúng sản phẩm, đúng liều lượng và duy trì đều đặn đủ lâu, các loại thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng có thể giúp cơ thể duy trì năng lượng, tăng khả năng thích ứng với áp lực và phục hồi tốt hơn trước những tác động của cuộc sống hiện đại.

Trong đó, những công thức đã được kiểm chứng lâm sàng như sự kết hợp giữa nhân sâm G115 cùng 18 vitamin và khoáng chất thiết yếu đang mở ra cách tiếp cận chủ động và bền vững hơn cho hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.