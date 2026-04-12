Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chiều 12/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ bảy khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, 3 nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là các ông/bà: Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Quang Vinh)

Dự kiến Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI có 72 thành viên

Tại phiên làm việc buổi sáng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến một số nội dung quan trọng như dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Hà Nội.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026; trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; thông qua Đề án nhân sự, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI...

Tờ trình nêu rõ dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 vị với dự kiến cơ cấu: tỷ lệ nữ chiếm 21,4%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 46,6%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 25,1%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 16,2%.

Nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến là 72 vị, với cơ cấu: tỷ lệ nữ chiếm 18,6%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 14,6%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 16%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 6,6%.