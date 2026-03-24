Đóng

Hiện trường khủng khiếp máy bay quân sự rơi ở Colombia, ít nhất 33 người chết

(VTC News) -

Máy bay máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 của Colombia rơi ngay sau khi cất cánh ở vùng Amazon, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 77 người bị thương.

Một máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 chở 121 người, chủ yếu là binh sĩ, đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh hôm thứ Hai tại Puerto Leguizamo, miền nam Colombia, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Puerto Leguizamo nằm ở tỉnh Putumayo, vùng Amazon, giáp biên giới Ecuador và Peru. (Video: X)

Phó thị trưởng Carlos Claros cho biết thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác của thị trấn, trong khi hai cơ sở y tế tại đây phải tiếp nhận và sơ cứu người bị thương trước khi chuyển họ đến các thành phố lớn hơn. Ông Claros cũng gửi lời cảm ơn người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ cứu nạn. (Nguồn: AP)

Theo thông tin từ Không quân Colombia, chiếc Hercules C-130 chở tổng cộng 121 người, gồm 110 binh sĩ và 11 thành viên phi hành đoàn. Trước đó, có nguồn tin ban đầu cho rằng số người trên máy bay là 125. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez, chiếc máy bay gặp nạn đang làm nhiệm vụ chở binh lính đến một địa điểm khác trong tỉnh. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy cột khói đen bốc cao từ khu vực máy bay rơi giữa cánh đồng, trong khi lực lượng quân đội và người dân khẩn trương tiếp cận hiện trường. (Nguồn: AP)

Không quân Colombia xác nhận có ít nhất 77 người được cứu sống, nhiều người trong số đó bị thương. Tuy nhiên, con số thương vong cuối cùng vẫn đang được làm rõ. Trước đó, một thông báo do Tổng thống Gustavo Petro chia sẻ cho biết có 33 người thiệt mạng, song số liệu sau đó đã thay đổi khi công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai. (Nguồn: Reuters)

Tư lệnh không quân Carlos Fernando Silva cho biết máy bay gặp sự cố và rơi xuống cách sân bay khoảng 2 km, song nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Hai máy bay y tế với tổng cộng 74 giường bệnh đã được điều động để đưa người bị thương về điều trị tại thủ đô Bogota và các bệnh viện khác. (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sánchez khẳng định hiện chưa có dấu hiệu cho thấy máy bay bị tấn công bởi các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực. Ông gọi đây là “nỗi đau sâu sắc của đất nước”. Trước đó không lâu, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại Bolivia khi một máy bay C-130 rơi xuống thành phố El Alto, suýt đâm vào khu dân cư, khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. (Nguồn: Reuters)

Khánh Ly (Nguồn: AP, Al Jazeera)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới