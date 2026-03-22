Hezbollah phục kích dữ dội, nhiều xe tăng Merkava của Israel bị phá hủy

(VTC News) -

Hezbollah mở mặt trận mới

Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon được cho là đã gây tổn thất đáng kể cho lực lượng mặt đất Israel trong các cuộc giao tranh gần đây ở miền Nam Lebanon.

Theo các tuyên bố từ tổ chức này, nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Israel đã bị phá hủy trong các cuộc phục kích được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chính quyền Israel áp đặt kiểm duyệt chặt chẽ đối với các thông tin liên quan đến thiệt hại quân sự, nhưng Hezbollah công bố nhiều đoạn video cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào xe bọc thép Israel. Các hình ảnh này được lan truyền trên nhiều kênh truyền thông khu vực và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Israel. (Ảnh: Military Watch)

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang mạnh sau khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28/2. Chỉ một ngày sau khi chiến dịch bắt đầu, Hezbollah tuyên bố mở mặt trận thứ hai chống lại Israel từ lãnh thổ Lebanon, khiến xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông.

Theo các nguồn tin khu vực, Hezbollah không chỉ tiến hành các cuộc tấn công phục kích trên bộ mà còn phóng hàng loạt tên lửa và rocket nhằm vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Israel. Các đòn tấn công này buộc chính quyền Israel phải triển khai các biện pháp sơ tán quy mô lớn tại nhiều khu vực gần biên giới Lebanon.

Một số nhà phân tích nhận định các cuộc tấn công của Hezbollah dường như được phối hợp chặt chẽ với các đợt phóng tên lửa đạn đạo từ Iran, tạo áp lực đồng thời từ nhiều hướng đối với hệ thống phòng thủ của Israel.

Lực lượng Radwan tham chiến

Những tổn thất gần đây của Israel được cho là xảy ra sau khi Hezbollah triển khai lực lượng đặc nhiệm Radwan - đơn vị tinh nhuệ nhất của tổ chức này, để phản công các đơn vị Israel ở miền Nam Lebanon.

Radwan được thành lập như một đơn vị tác chiến đặc biệt với nhiệm vụ tấn công xuyên biên giới. Trong nhiều năm qua, lực lượng này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đáng kể khi tham gia các chiến dịch hỗ trợ chính phủ Syria, trong cuộc chiến chống lại các nhóm nổi dậy.

Theo các nguồn tin quân sự, các đơn vị Radwan đã sử dụng chiến thuật phục kích linh hoạt để tấn công các đoàn xe bọc thép Israel. Trong loạt giao tranh rạng sáng 19/3, Hezbollah tuyên bố đã vô hiệu hóa hoặc phá hủy 6 xe tăng Merkava IV trong chưa đầy 90 phút.

Các cuộc tấn công được cho là thực hiện bằng tên lửa chống tăng dẫn đường, loại vũ khí từ lâu đã được Hezbollah sử dụng với hiệu quả cao. Những hệ thống như Kornet có tầm bắn tới khoảng 5km và khả năng xuyên giáp mạnh, khiến chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với xe tăng hiện đại.

Merkava IV là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của Israel, nặng khoảng 65 tấn và được trang bị pháo chính cỡ nòng 120mm. Xe sử dụng hệ thống phòng vệ chủ động Trophy nhằm đánh chặn tên lửa chống tăng đang bay tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong môi trường chiến đấu phức tạp như miền Nam Lebanon - nơi địa hình đồi núi và đô thị tạo điều kiện cho các cuộc phục kích tầm gần, ngay cả các xe tăng hiện đại cũng có thể gặp nhiều rủi ro.

Trong quá khứ, Merkava được đánh giá là một trong những dòng xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới, nhưng các cuộc xung đột gần đây cho thấy sự phát triển của vũ khí chống tăng hiện đại đang làm thay đổi đáng kể cán cân trên chiến trường.

Lực lượng Hezbollah Radwan. (Ảnh: Military Watch)

Nguy cơ chiến sự lan rộng trên toàn khu vực

Các cuộc giao tranh tại Lebanon diễn ra trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với áp lực quân sự từ nhiều hướng. Ngoài mặt trận phía bắc với Hezbollah, nước này còn phải đối phó với các cuộc tấn công tên lửa từ Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Một số nguồn tin cho biết Israel và Mỹ đã tìm cách vận động các đối tác trong khu vực mở thêm các mặt trận nhằm gây sức ép lên Hezbollah. Trong đó, các nhóm vũ trang tại Syria được cho là đã tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Lebanon nhằm hỗ trợ Israel giảm áp lực tại mặt trận phía bắc.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực mở rộng chiến sự nào cũng có thể khiến xung đột leo thang thành một cuộc chiến khu vực quy mô lớn. Hezbollah hiện được cho là sở hữu kho tên lửa và rocket lên tới hơn 100.000 quả, với nhiều loại có tầm bắn hàng trăm km, có thể vươn tới các thành phố lớn của Israel.

Trong khi đó, Israel vẫn duy trì ưu thế đáng kể về không quân và công nghệ quân sự, cho phép nước này tiến hành các chiến dịch không kích sâu vào lãnh thổ Lebanon nếu cần thiết. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng mặt đất tại khu vực này luôn tiềm ẩn rủi ro cao, do địa hình phức tạp và mạng lưới phòng thủ dày đặc của Hezbollah.

Những diễn biến mới nhất cho thấy mặt trận Lebanon đang trở thành điểm nóng nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay. Nếu giao tranh tiếp tục leo thang, khu vực này có thể nhanh chóng biến thành chiến trường lớn, kéo theo sự tham gia sâu hơn của nhiều lực lượng trong khu vực.