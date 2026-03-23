Hezbollah oanh tạc dữ dội căn cứ không quân Israel

Theo TASS, nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon đăng tải thông báo mới về cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Israel với nội dung: "Các chiến binh đã tấn công mục tiêu của kẻ thù bằng tên lửa có độ chính xác cao". Cụ thể, căn cứ không quân của Israel trên núi Meron ở Thượng Galilee bị máy bay không người lái cảm tử tấn công ít nhất 4 lần.

Nhiều mục tiêu khác cũng bị Hezbollah tấn công bao gồm doanh trại quân đội ở Avivim, Biranit, Birket Risha và Maalot Tarshikh, nơi đóng quân của binh lính Israel tham gia hoạt động trên bộ ở Lebanon. Nhiều khu định cư biên giới Kiryat Shmona, Metula, Misgav Am, Zarit và Hanita cũng bị pháo kích.

Lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ làm việc trên đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy bởi cuộc không kích của Israel ở trung tâm Beirut, Lebanon. (Ảnh: AP)

Cùng thời điểm, Hezbollah được cho là gây tổn thất đáng kể cho lực lượng mặt đất Israel trong những cuộc giao tranh khác ở miền Nam Lebanon. Theo tuyên bố từ lực lượng này, nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Israel bị phá hủy trong những cuộc phục kích được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chính quyền Israel áp đặt kiểm duyệt chặt chẽ đối với thông tin liên quan đến thiệt hại quân sự, nhưng Hezbollah công bố nhiều đoạn video cho thấy cuộc tấn công nhằm vào xe bọc thép Israel. Nhiều hình ảnh này được lan truyền trên nhiều kênh truyền thông khu vực và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang mạnh sau khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28/2. Chỉ một ngày sau khi chiến dịch bắt đầu, Hezbollah tuyên bố mở mặt trận thứ hai chống lại Israel từ lãnh thổ Lebanon, khiến xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông.

Theo các nguồn tin khu vực, Hezbollah không chỉ tiến hành những cuộc tấn công phục kích trên bộ mà còn phóng hàng loạt tên lửa và rocket nhằm vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Israel. Đòn tấn công này buộc chính quyền Israel phải triển khai biện pháp sơ tán quy mô lớn tại nhiều khu vực gần biên giới Lebanon.

Một số nhà phân tích nhận định cuộc tấn công của Hezbollah dường như được phối hợp chặt chẽ với những đợt phóng tên lửa đạn đạo từ Iran, tạo áp lực đồng thời từ nhiều hướng đối với hệ thống phòng thủ của Israel.