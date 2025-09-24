Hàng hiệu trong bất động sản: Khi trải nghiệm định hình vị thế

(VTC News) -

Thế nhưng, cùng nhịp sống hiện đại, khái niệm ấy đã được mở rộng, không giới hạn ở vật phẩm, mà là những trải nghiệm khác biệt mang dấu ấn cá nhân và giá trị cảm xúc bền lâu. Khi trải nghiệm trở thành thước đo mới của đẳng cấp, bất động sản – vốn chỉ được coi là nơi an cư – nay được Masterise Homes nâng tầm thành những sản phẩm “hàng hiệu”, biểu tượng mới phản chiếu phong cách sống và vị thế chủ nhân.

Sự lên ngôi của những giá trị phi vật chất

Trong cuốn The Luxury Strategy, hai chuyên gia thương hiệu toàn cầu Jean-Noël Kapferer và Vincent Bastien đã chỉ ra rằng giá trị đích thực của hàng hiệu không nằm ở vật chất hữu hình, mà ở khả năng kiến tạo những trải nghiệm độc quyền, cá nhân hóa và không thể sao chép.

Không gian sống hàng hiệu phản chiếu bản sắc cá nhân như một tuyên ngôn không lời của chủ nhân.

Chính vì vậy, nhiều năm trở lại đây, các thương hiệu không còn dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, mà đã nâng tầm trải nghiệm khách hàng bằng những không gian tương tác tinh tế, những câu chuyện thương hiệu chạm đến cảm xúc, hay các sự kiện giới hạn dành riêng cho những khách mời đặc biệt – nơi dịch vụ được cá nhân hóa đến từng chi tiết. Một bộ suit may đo bespoke, một bữa ăn 3 sao Michelin hay một dòng nước hoa niche không chỉ đơn thuần để sử dụng, mà đã trở thành biểu tượng của phong cách, gu thẩm mỹ và vị thế cá nhân.

Ngày nay, khái niệm hàng hiệu đã không còn giới hạn trong thời trang, trang sức hay hàng tiêu dùng mà đang dần định hình nên một định nghĩa mới tại Việt Nam – Hàng hiệu trong bất động sản.

Theo quan niệm quốc tế, một dự án bất động sản hàng hiệu được xác lập dựa trên 5 yếu tố cốt lõi: Vị trí đắt giá, Tính riêng tư, Thương hiệu danh tiếng, Trải nghiệm đặc quyền và Giá trị di sản.

Là đơn vị tiên phong mang mô hình này vào Việt Nam, Masterise Homes không dừng lại ở việc tiếp nhận và ứng dụng những chuẩn mực đã định sẵn mà còn kế thừa, mở rộng thành một định nghĩa toàn diện hơn và mang chiều sâu trải nghiệm hơn.

Từ đó, khái niệm Hàng hiệu trong bất động sản được Masterise Homes định nghĩa dựa trên bốn tiêu chí: Sự tinh tế, chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế và vận hành; tinh thần di sản hiện hữu trong từng không gian sống; chất lượng quốc tế được công nhận; và khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Với khái niệm này, Masterise Homes không mang tới những dự án xa hoa đắt đỏ, mà tạo ra những không gian sống được bảo chứng bởi uy tín thương hiệu và chuẩn mực quốc tế, để mỗi khách hàng đều có thể tìm thấy “chất sống hàng hiệu” phù hợp với khả năng và phong cách riêng của mình.

Masterise Homes tiên phong mở rộng, mang khái niệm “Hàng hiệu trong bất động sản”, vượt xa giá trị vật lý của một bất động sản thông thường tại Việt Nam.

Ba giá trị trải nghiệm của “Hàng hiệu trong bất động sản”

Từ những nhu cầu về không gian sống của thời đại, Masterise Homes đưa ra hệ giá trị mới về chất lượng sống và được định hình qua ba tầng trải nghiệm.

Đầu tiên là trải nghiệm gắn kết sâu sắc. Với Masterise Homes, không gian sống không chỉ là nơi ở, mà là khởi đầu cho hành trình kiến tạo kết nối ý nghĩa, gắn kết gia đình, cân bằng giữa không gian cá nhân với không gian sinh hoạt cộng đồng.

Mỗi dự án mang thương hiệu Masterise Homes được phát triển theo triết lý “con người là trung tâm”. Điển hình như bộ sưu tập Masteri Collection với các dự án như Lakeside, Rivera Đà Nẵng hay Trinity Square. Với đồng bộ hàng trăm tiện ích tích hợp, thiết kế thông minh, kết nối thuận tiện và chất lượng sống chuẩn quốc tế, dự án mang đến những phong cách sống đa dạng - từ trọn nhịp sống năng động, kết nối đa trải nghiệm, đến đẳng cấp thời thượng - phù hợp với nhiều lối sống khác nhau.

Tuy khác biệt về vị trí và đa dạng về phong cách sống, tất cả các dự án trong bộ sưu tập đều cùng kiến tạo một không gian sống nuôi dưỡng những kết nối sâu sắc và có ý nghĩa với gia đình, cộng đồng và chính mình.

Không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes không mang nghĩa trưng bày, mà tập trung vào những trải nghiệm tinh tế cùng khả năng gắn kết sâu sắc.

Tiếp nối là trải nghiệm chất sống tinh hoa. Giữa guồng quay hối hả của đô thị, những người trẻ thành đạt ngày càng khao khát một không gian sống riêng tư, đủ tĩnh tại để tái tạo thân – tâm – trí, nhưng vẫn giữ được sự kết nối với nhịp sống thời đại. Hiểu được nhu cầu đó, mỗi không gian sống Masterise Homes mang đến một bản giao hưởng hài hòa, cân bằng giữa tiện nghi quốc tế và di sản văn hóa, giữa nhịp sống hiện đại và mảng xanh thiên nhiên trong lòng đô thị. Cư dân được tận hưởng những chuẩn mực quốc tế – từ thiết kế, vật liệu, cho đến dịch vụ quản lý, vận hành – tất cả đều ở mức tốt nhất trong từng phân khúc.

Dẫn đầu về thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên và tiện ích wellness toàn diện là các dự án thuộc dòng thương hiệu Lumière - lựa chọn hàng đầu của những cá nhân tinh anh, những tâm hồn sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, không ngừng vươn tới đỉnh cao và khát khao trải nghiệm sống trọn vẹn.

Ứng dụng triết lý biophilic – mang thiên nhiên vào từng nhịp sống cộng hưởng cùng hệ tiện ích đa dạng và dịch vụ được chăm chút tỉ mỉ, không gian nơi đây mang đến cảm giác thư thái, an nhiên, tái tạo năng lượng, giúp nuôi dưỡng vẹn trọn sự cân bằng thân – tâm – trí. Lumière Midtown hay Lumière Prime Hills là những đại diện tiêu biểu cho trải nghiệm sống tinh hoa trong bộ sưu tập hàng hiệu này.

Không gian trải nghiệm chất sống tinh anh tại dự án Lumière Midtown.

Cuối cùng là trải nghiệm dấu ấn của vị thế cá nhân. Trong bối cảnh tầng lớp thượng lưu toàn cầu và Việt Nam không ngừng gia tăng, nhu cầu tận hưởng một chuẩn sống xứng tầm vị thế ngày càng trở nên rõ rệt. Thế nhưng, các không gian sống đáp ứng trọn vẹn khát khao ấy đến nay vẫn chủ yếu tập trung phục vụ nhóm giàu và siêu giàu, trong khi tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới - những người cũng cần và xứng đáng được trải nghiệm – lại chưa được đáp ứng đầy đủ.

Chính vì vậy, Masterise Homes tiên phong khai mở một hướng đi mới: Kiến tạo không gian sống xứng tầm đáp ứng đa dạng nhu cầu của các phân khúc khách hàng, mở rộng giá trị chuẩn sống quốc tế đến gần hơn với người Việt.

Nếu như ở Grand Marina, Saigon, dấu ấn vị thế nằm ở vị trí kim cương cùng chuẩn sống quốc tế cao cấp nhất được kiến tạo từ sự hợp tác với những thương hiệu danh tiếng toàn cầu thì ở các dự án thuộc Masteri Collection hay Lumière Boulevard, mỗi cư dân đều cảm nhận được vị thế với trải nghiệm tiệm cận chất lượng quốc tế trong phân khúc của họ – từ thiết kế, dịch vụ quản lý, đến vận hành. Đó là sự an tâm trong từng dịch vụ, sự chỉn chu trong từng trải nghiệm, và cảm giác tự hào khi được sống trong một không gian phản chiếu đúng phong cách sống và đẳng cấp của chính mình.

Không gian sống kiến tạo trải nghiệm dấu ấn vị thế cho chủ nhân tại Grand Marina Saigon.

Bằng tầm nhìn chiến lược, Masterise Homes không chỉ kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng, mà quan trọng hơn là mang đến những trải nghiệm sống xứng tầm và độc bản cho từng chủ nhân. Kiến trúc có thể tái tạo, thiết kế có thể bắt kịp, nhưng cảm giác an tâm trong từng dịch vụ, niềm tự hào về không gian sống phản chiếu dấu ấn cá nhân, hay sự gắn kết ý nghĩa giữa cộng đồng tinh hoa – là những trải nghiệm khác biệt mà Masterise Homes mang lại cho mỗi chủ nhân. Chính sự độc nhất ấy đã làm nên tinh thần “hàng hiệu trong bất động sản” mà thương hiệu đang theo đuổi.