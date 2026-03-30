Hà Nội thêm bệnh viện quốc tế chuyên tầm soát ung thư, quy tụ bác sĩ giỏi

Thông tin được các chuyên gia cho biết tại lễ ra mắt Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt ngày 30/3. Đây là cơ sở thứ ba trong hệ thống, bổ sung thêm lựa chọn khám chữa bệnh cho người dân khu vực nội đô.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng việc bệnh viện định hướng phát triển chuyên sâu, chú trọng tầm soát sớm và điều trị bệnh lý phức tạp phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Ông đánh giá việc đầu tư công nghệ hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời nhấn mạnh mỗi cơ sở y tế cần đặt an toàn người bệnh và y đức lên hàng đầu.

Cơ sở y tế nằm cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 2 km, trong khu vực tập trung nhiều bệnh viện lớn thường xuyên quá tải. “Việc xuất hiện thêm cơ sở y tế được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời giúp người dân có thêm lựa chọn khám chữa bệnh gần trung tâm”, TS.BS Nguyễn Văn Định – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt cho biết.

Đại diện ngành y tế Hà Nội đánh giá việc phát triển cơ sở mới theo hướng chuyên sâu có thể góp phần đa dạng hóa dịch vụ và chia sẻ gánh nặng khám chữa bệnh tại nội đô, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh.

Bệnh viện định hướng phát triển các lĩnh vực tầm soát sớm và điều trị bệnh lý phức tạp, trong đó có ung bướu. Theo các chuyên gia, nhu cầu tầm soát và điều trị sớm các bệnh mạn tính, ung thư tại Hà Nội đang gia tăng, trong khi nhiều cơ sở tuyến trên vẫn chịu áp lực lớn về số lượng người bệnh.

Đội ngũ bác sĩ tại cơ sở mới gồm nhiều nhân sự từng công tác tại bệnh viện tuyến trung ương. Bệnh viện cũng thiết lập hợp tác chuyên môn với một số đơn vị lớn nhằm hỗ trợ hội chẩn và điều trị. Mô hình này được kỳ vọng giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại nội đô, hạn chế việc chuyển tuyến.

Cơ sở được trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh như MRI, CT, nội soi tiêu hóa, xét nghiệm tự động. Một số công nghệ tầm soát ung thư vú, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu cũng được triển khai nhằm hỗ trợ phát hiện sớm bệnh lý.

Ngoài yếu tố chuyên môn, bệnh viện thiết kế khu điều trị nội trú theo hướng riêng tư, quy trình khép kín nhằm giảm thời gian di chuyển giữa các khâu khám, xét nghiệm và điều trị. Mô hình này hướng đến cải thiện trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị.

Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 1.800 bệnh viện, trong đó khối tư nhân chiếm 384 cơ sở. Phần lớn bệnh viện tư nhân hoạt động theo chuyên khoa như mắt, răng hàm mặt, da liễu, tim mạch, ung bướu…, quy mô thường dưới 50 giường. Những bệnh viện tư nhân đa khoa có quy mô trên 100 giường hiện vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó, hệ thống y tế công lập vẫn giữ vai trò nòng cốt bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, nhiều cơ sở công lập vẫn đối mặt tình trạng quá tải, chất lượng dịch vụ giữa các tuyến chưa đồng đều.

Vì vậy, sự phát triển của y tế tư nhân được xem là hướng đi quan trọng để chia sẻ gánh nặng. Bên cạnh việc hỗ trợ giảm tải cho bệnh viện công, các cơ sở tư nhân được đầu tư theo mô hình “bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng” kỳ vọng mang lại dịch vụ chất lượng cao, góp phần giữ chân người bệnh trong nước và thu hút khách quốc tế kết hợp du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Theo định hướng của Bộ Y tế, mô hình này dự kiến thí điểm tại 5 địa phương có lợi thế du lịch gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa trong năm tới. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm phát triển các gói dịch vụ y tế cao cấp, không chỉ hướng đến khách nước ngoài mà còn kỳ vọng hạn chế tình trạng khoảng 40.000 người Việt ra nước ngoài điều trị mỗi năm.