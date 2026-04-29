Hà Nội: Ô tô con bốc cháy dữ dội ở đường Vành đai 3 trên cao

Khoảng 17h30 ngày 29/4, một ô tô con đang đi ở đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (theo hướng từ Linh Đàm đi bến xe Nước Ngầm) thì bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và điều tiết giao thông qua khu vực.

Chỉ sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy ô tô. (Ảnh: Hoàng Minh)

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị cháy hư hỏng nặng. Do vụ việc xảy ra vào thời điểm cuối giờ chiều, lượng xe lưu thông lớn nên giao thông qua khu vực có lúc bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hôm nay (29/4) là ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày. Trong buổi chiều cùng ngày, sau khi kết thúc giờ làm việc, lượng lớn người dân rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục chính rơi vào tình trạng đông đúc, di chuyển khó khăn.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, kiềm chế tai nạn.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát những điểm thường xuyên ùn ứ, bố trí lực lượng ứng trực tại các nút giao trọng điểm và cửa ngõ ra vào thành phố như khu vực phía Nam, phía Bắc và phía Đông.

Lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế xung đột giao thông tại các điểm giao cắt phức tạp.

Đại diện Phòng CSGT cho biết, lưu lượng phương tiện dự kiến tiếp tục tăng trong tối 29/4 và sáng 30/4, khuyến cáo người dân lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn khi tham gia giao thông.