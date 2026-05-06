Giếng nước khoan đổi màu tím ở Thanh Hoá: Nhiều chỉ số vượt xa quy chuẩn

Liên quan vụ nước giếng khoan đổi màu tím bất thường ở Thanh Hoá, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa (một trong những đơn vị trực tiếp tham gia lấy và xét nghiệm mẫu) cho biết, đơn vị thu thập 5 mẫu nước giếng khoan tại các hộ dân gồm ông Đinh Văn Thảo, ông Bùi Văn Thoại, ông Bùi Văn Thủy, ông Bùi Văn Hiu và ông Nguyễn Văn Thái (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hoá)

Các mẫu nước được phân tích dựa trên 19 chỉ tiêu, bao gồm 9 chỉ tiêu nhóm A và 10 chỉ tiêu nhóm B theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2024/BYT). Kết quả cho thấy cả 5 mẫu nước đều không đạt quy chuẩn.

Nước giếng khoan của người dân xã Thạch Quảng (Thanh Hoá) đổi màu tím bất thường

Trong đó, ba mẫu lấy từ hộ ông Bùi Văn Thủy, ông Đinh Văn Thảo và ông Bùi Văn Thoại có mức độ ô nhiễm rõ rệt. Các chỉ tiêu như độ màu, độ đục, mùi, chỉ số Pecmanganat, Sunfua đều tăng cao bất thường. Đặc biệt, hàm lượng vi khuẩn Coliform và E.coli vượt ngưỡng cho phép, phản ánh dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ và vi sinh đáng lo ngại.

Đối với mẫu nước của hộ ông Nguyễn Văn Thái, kết quả phân tích ghi nhận hàm lượng sắt, mangan, độ đục và độ màu cao hơn mức tiêu chuẩn. Dù chưa phát hiện ô nhiễm vi sinh nghiêm trọng, nhưng nguồn nước này không đảm bảo để sử dụng trực tiếp, cần phải qua hệ thống lọc trước khi dùng cho sinh hoạt.

Trong khi đó, mẫu nước lấy tại hộ ông Bùi Văn Hiu lại có hàm lượng vi khuẩn Coliform vượt chuẩn. Nguyên nhân bước đầu được nhận định có thể liên quan đến đặc điểm giếng khoan nông, dễ bị tác động từ nguồn nước bề mặt và các yếu tố ô nhiễm từ môi trường xung quanh.

Từ kết quả trên, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa khuyến nghị hộ gia đình các ông Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Thoại, Đinh Văn Thảo tạm ngừng sử dụng nước giếng khoan cho đến khi có biện pháp xử lý triệt để. Hai hộ còn lại là ông Nguyễn Văn Thái và Bùi Văn Hiu được khuyến cáo sử dụng nước sau khi qua lọc và đun sôi nhằm đảm bảo an toàn.

Trước đó, từ ngày 14/4, người dân tại thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) bắt đầu phát hiện nước giếng khoan chuyển sang màu tím bất thường, kèm theo mùi hôi nồng nặc. Hiện tượng này nhanh chóng lan rộng sang nhiều hộ dân khác. Không chỉ nước giếng, khu vực suối Dòng Sông chảy qua địa bàn cũng ghi nhận tình trạng đổi màu, có đoạn chuyển đen, nổi bọt và phát tán mùi khó chịu.

Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp kiểm tra thực địa, đồng thời lấy mẫu nước tại khu dân cư và khu vực xả thải của doanh nghiệp lân cận để phục vụ công tác điều tra. Công ty TNHH BOB Hà Nội thừa nhận sai sót trong việc quản lý và xử lý nước thải, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Công ty hỗ trợ mỗi hộ dân 20 bình nước sạch và bắt đầu triển khai kéo đường ống cấp nước tạm thời để cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan công an lấy mẫu nước phân tích phục vụ công tác điều tra

Sau sự việc, ngày 20/4 UBND xã Thạch Quảng cũng yêu cầu ngừng hoạt động của Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng của Công ty TNHH BOB Hà Nội (trụ sở đóng tại xã Thạch Quảng) sau sự cố môi trường nghiêm trọng này.

Theo lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng, vụ việc làm cho cuộc sống của nhiều hộ dân bị xáo trộn do nguồn nước giếng và suối không còn sử dụng được. Việc nước suối Dòng Sông (hay suối Bãi Rơn) cũng bị ô nhiễm càng khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Ngày 21/4 vừa qua, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CO5) cùng Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vào cuộc điều tra, yêu cầu phân tích mức độ ô nhiễm, đồng thời kiểm tra và xác minh trách nhiệm của công ty liên quan. UBND xã Thạch Quảng cũng cử cán bộ tham gia phối hợp trong công tác lấy mẫu nước ô nhiễm để phục vụ điều tra.