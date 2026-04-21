Giáo viên mẫu giáo mệt quá ngủ quên, phản ứng của các em nhỏ gây xúc động

Sự việc xảy ra tại một trường mẫu giáo ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, khiến vô số cư dân mạng xúc động. Thầy giáo họ Trần ngủ quên trong giờ nghỉ trưa vì kiệt sức. Điều đáng ngạc nhiên là những đứa trẻ thay vì nghịch ngợm khi không được quản lý, lại thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc, nhẹ nhàng đánh thức thầy dậy.

Sự tương tác cảm động giữa thầy giáo và các em nhỏ đã được chia sẻ trên mạng xã hội, gây ra nhiều cuộc thảo luận nhưng cũng bất ngờ nâng cao nhận thức của công chúng về việc liệu các nhà giáo dục mầm non có đang bị quá tải công việc hay không.

Theo Sina, thầy Trần công tác tại một trường mẫu giáo Tây An. Trước hôm xảy ra sự việc, anh đi ngủ muộn vì việc cá nhân. Giờ nghỉ trưa hôm đó ở lớp, sau khi kiểm tra các học trò của mình, thầy giáo này nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Sợ đồng hồ báo thức sẽ đánh thức bọn trẻ, anh cố tình tắt chuông.

Vì kiệt sức, thầy giáo ngủ quên. Hết giờ nghỉ, các em nhỏ lần lượt tỉnh dậy, thấy thầy vẫn còn ngủ say thì tự giác giữ im lặng. Vài em nhẹ nhàng kéo áo thầy Trần và thì thầm vào tai: "Thầy ơi, dậy đi". Ánh mắt và giọng nói ân cần khiến giáo viện vừa ngạc nhiên vừa cảm động khi mở mắt ra. Thầy thốt lên rằng “các em quả thật là những thiên thần nhỏ chu đáo".

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp nhận xét rằng thầy Trần ngủ quên thực chất là hình ảnh thu nhỏ của sự mệt mỏi kéo dài. Và các em nhỏ, vốn là đối tượng được các thầy cô chăm sóc, đã học được cách quan tâm và thể hiện điều đó một cách nhẹ nhàng khi các thầy cô mệt mỏi. Điều này phản ánh ý nghĩa thực sự của "sự tương hỗ hai chiều" trong giáo dục.

Sự việc này khơi lên cuộc thảo luận về những khó khăn mà các nhà giáo dục mầm non phải đối mặt. Giờ nghỉ trưa ở trường mẫu giáo thường được coi là "thời gian làm thêm không được tính vào lương." Giáo viên phải kiểm tra giường của các em 10 đến 15 phút một lần để xem tư thế ngủ và tình trạng chăn đệm. Họ cũng phải sử dụng thời gian này để sắp xếp tài liệu giảng dạy và trả lời tin nhắn của phụ huynh nên rất ít được nghỉ ngơi.

Hầu hết cư dân mạng bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ tình cảnh của thầy Trần, hài hước gọi đó là "cảnh tượng chăm sóc ngược quy mô lớn" và tin rằng nó phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò.

Tuy nhiên, một số ý kiến ​​thận trọng nhắc nhở rằng mặc dù cảnh tượng đó rất cảm động, sự an toàn của trẻ em vẫn là trách nhiệm hàng đầu của giáo viên, và giáo viên mầm non nên chú ý hơn nữa đến việc duy trì sự giám sát chặt chẽ để tránh những điểm mù tiềm ẩn.