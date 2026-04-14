'Giao lộ rực rỡ' khai mở tâm điểm sống mới tại đô thị Sun Group Nam Hà Nội

Điểm chạm đặc biệt, nơi giá trị sống hội tụ

Sự kiện giới thiệu Park Residence - “Giao lộ rực rỡ” với không gian nghệ thuật hoành tráng đã khắc họa thành công 5 tầng giá trị: trung tâm tiện ích, trung tâm tri thức, trung tâm hạ tầng, trung tâm sinh thái, trung tâm chuẩn sống mới kiến tạo nên tổ hợp căn hộ Park Residence.

Gần 1000 khách hàng quan tâm tham dự sự kiện giới thiệu Park Residence. (Ảnh: Ánh Dương)

Khoảnh khắc khán đài dần lắng lại với những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên, từ trung tâm sân khấu, đóa hoa khổng lồ từ từ hé nở trong sương mờ, như đánh thức một hệ sinh thái sống động đang ẩn mình. Đây cũng là lúc những vị khách tinh hoa cùng “chạm bước” vào thế giới thực tại Park Residence, đi qua những khoảng không gian xanh mát, dạo bước trên những tuyến phố tấp nập, kết nối mọi tiện ích thiết yếu như trường học, bệnh viện, công viên vui chơi giải trí,…gần như tức thì.

Hiệu ứng ánh sáng lan tỏa theo nhịp nhạc, kết hợp chuyển động xoay 360 độ của sân khấu, biến toàn bộ không gian thành một “giao lộ” của ánh sáng, cảm xúc, trải nghiệm.

Sân khấu nghệ thuật ấn tượng, truyền tải chân thực chất sống tại Park Residence. (Ảnh: Ánh Dương)

Sau phần mở màn bùng nổ, đại diện Sun Property đã chia sẻ tầm nhìn phát triển dài hạn dành cho dòng sản phẩm. Theo đó, với lợi thế tứ bề tiếp giáp các trục siêu kết nối, xuyên tâm đại đô thị, tổ hợp được định vị như một “điểm giao” chiến lược, nơi các dòng di chuyển, giao thương và nhịp sống hội tụ. Đặt trong bối cảnh rộng hơn, căn hộ Park Residence hưởng trọn lợi thế vị trí của đại đô thị Sun Urban City Nam Hà Nội, nằm trong vành đai 5 vùng Thủ đô.

Phân tích tổng quan về thị trường khu vực, TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho rằng quy hoạch vùng Thủ đô cùng tầm nhìn phát triển 100 năm của Hà Nội đang tạo ra xung lực tăng trưởng mạnh mẽ cho hệ thống đô thị vệ tinh. Trong đó, khu vực Hà Nam (Ninh Bình) nổi lên với vai trò cửa ngõ phía Nam, được định hướng phát triển thành chuỗi đô thị công nghiệp liên hoàn, đồng thời là trung tâm mới về giáo dục, dịch vụ, du lịch và giải trí của toàn vùng.

Do đó, nhu cầu sở hữu bất động sản tại khu vực này được dự báo sẽ gia tăng theo cả hai trục: nhu cầu ở thực gắn với lực lượng lao động, chuyên gia trong các khu công nghiệp - đô thị; và nhu cầu đầu tư đón đầu hạ tầng, quy hoạch, cũng như xu hướng giãn dân từ lõi đô thị Hà Nội.

Chuyên gia chia sẻ về tổng quan thị trường bất động sản phía Nam thủ đô. (Ảnh: Ánh Dương)

Giá trị của một sản phẩm bất động sản luôn gắn liền với quỹ đạo phát triển của khu vực, Park Residence vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn là một tài sản đa giá trị cho chủ sở hữu.

Tuyệt phẩm Park Residence “được lòng” khách nước ngoài

Chân dung ngôi nhà tương lai tại Park Residence đã ngay lập tức làm “xiêu lòng” những vị khách tham dự. Đáng chú ý, ngay tại sự kiện, Park Residence đã ghi nhận sự quan tâm và chốt căn khá tích cực từ nhóm khách hàng nước ngoài.

Căn hộ Park Residence đón dòng vốn ngoại. (Ảnh phối cảnh Sun Property)

Ông Trần Minh, khách hàng người Trung Quốc, cho biết, không quá do dự khi quyết định lựa chọn căn hộ tại Park Residence, bởi đây là một trong số ít sản phẩm tại khu vực cửa ngõ Nam Thủ đô đủ điều kiện mở bán cho người nước ngoài, được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng cao với hệ sinh thái đồng bộ bởi nhà đầu tư lớn như Sun Group.

“Khu căn hộ này rất dễ di chuyển đến khu công nghiệp, nơi tôi đang làm việc. Tôi cũng thích cách dự án được quy hoạch ngay cạnh không gian cảnh quan mặt nước với nhiều mảng xanh của đại lộ hoa tới 10ha. Điểm đặc biệt nữa là có rất nhiều tiện ích xung quanh gồm cả trường học, bệnh viện, công viên, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của gia đình tôi ở Việt Nam” – ông Trần Minh bày tỏ thêm.

Sun Urban City ghi nhận nhịp sống sôi động sau hơn một năm triển khai. (Ảnh: Ánh Dương)

Giới kinh doanh bất động sản cũng nhận định, việc thu hút sự quan tâm của nhóm khách quốc tế ngay từ giai đoạn đầu phản ánh sức hấp dẫn ấn tượng của Park Residence, đồng thời cho thấy tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân đa dạng. Đây cũng là “đòn bẩy” giúp nâng cao tính thanh khoản, gia tăng giá trị sản phẩm.

“Hệ sinh thái Sun Group tác động rất nhiều đến quyết định đầu tư của khách hàng. Hầu hết khách nhìn nhận và đầu tư khi quan sát khả năng vận hành thực tế của các sản phẩm, tiện ích đã hoàn thiện. Đơn cử như quỹ căn Art Residence khi bàn giao ngay lập tức đem lại dòng tiền khai thác hiệu quả, chủ sở hữu ghi nhận nhu cầu khách thuê rất lớn. Nhà đầu tư từ đó có cơ sở tin tưởng và kỳ vọng rõ nét vào Park Residence”, ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Dự án Công ty bất động sản Vhomes, chia sẻ.

Bầu không khí tại hội trường liên tục được “kích hoạt” khi những thông tin chi tiết về quỹ căn và chính sách bán hàng lần lượt được công bố. Song song đó, mạch cảm xúc sôi động, tiết tấu nhanh, thúc giục luôn song hành với các tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, tạo nên xúc cảm bùng nổ. Các bàn tư vấn luôn trong trạng thái kín chỗ, dòng khách liên tục di chuyển.

Sự kiện giới thiệu sản phẩm Park Residence – “Giao lộ rực rỡ” khép lại với dư âm sôi động không dứt, phản ánh xu hướng phát triển của thị trường địa ốc khu vực cửa ngõ Nam Thủ đô.