Giá xe ô tô điện VF 5 tháng 4/2026 mới nhất và chính sách ưu đãi

VinFast là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup, một trong những Tập đoàn Kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á. Không chỉ là thương hiệu ô tô và xe máy điện lớn nhất tại Việt Nam, VinFast đã thiết lập sự hiện diện toàn cầu, thu hút nhiều tài năng từ khắp nơi trên thế giới và hợp tác với một số thương hiệu mang tính biểu tượng nhất trong ngành ô tô.

Trong các dòng xe ô tô điện đã ra mắt thị trường, VinFast VF 5 được định vị tại phân khúc SUV cỡ A, là đối thủ của nhiều dòng xe xăng quen thuộc như KIA Sonet, Toyota Raiza, Hyundai Venue... Năm 2025, hãng đã bàn giao tới tay khách hàng hơn 43.913 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, đồng thời đứng thứ 2 toàn thị trường nhờ hội tụ nhiều ưu điểm.

VinFast VF 5 là thành phẩm được tạo nên từ bản thiết kế của các thương hiệu lừng danh toàn cầu, gồm Torino Design và Pininfarina. Với thông số chiều dài 3.965 mm, chiều rộng 1.720 mm cùng chiều cao 1.580 mm và trục cơ sở 2.513 mm, mẫu xe điện VinFast có thể xoay sở một cách linh hoạt trên các cung đường phố đông đúc. Các thông số này khá tương đương khi so sánh VF 5 và đối thủ xe xăng Toyota Raize (4.030 x 1.710 x 1.605 (mm), 2.525 mm).

VF 5 sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung, cá tính và nổi bật với các lựa chọn phối màu nội ngoại thất, đảm bảo cá nhân hóa theo phong cách sống, cá tính và sở thích của mỗi khách hàng. VF 5 Plus được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến bậc nhất như giám sát hành trình, cảnh báo giao thông, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp...

Sản phẩm cũng được tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, điều khiển các thiết bị smart home…giúp nâng tầm trải nghiệm và kiến tạo một phong cách sống đẳng cấp, văn minh, hiện đại cho người sở hữu.

Thông số kỹ thuật

Dài x rộng x Cao (mm) 3.967 x 1.723 x 1.579 Dung lượng pin khả dụng 37,23 Kwh Loại la-zăng Hợp kim 17 inch Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai 13 kWh/100 km Số ghế ngồi 5 ghế Thời gian nạp pin nhanh nhất (10%-70%) 33 phút Túi khí 6 túi khí

Tháng 4/2026, khách hàng mua VinFast VF 5 được hưởng đồng thời nhiều chính sách như: giảm thêm 6% theo chương trình mãnh liệt vì tương lai xanh, giảm thêm 5% cho lực lượng công an và quân đội, hỗ trợ vay đến 100% khi đăng ký biển vàng, miễn 100% lệ phí trước bạ, miễn phí sạc đến 10/2/2029....

Giá xe ô tô điện VF 5 tháng 4/2026 được công bố 529 triệu đồng.