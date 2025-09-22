Giá xăng dầu hôm nay 22/9: Quay đầu tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Mặc dù giá dầu thế giới hôm nay đã quay đầu tăng trở lại nhưng tính chung trong tuần qua, giá đã giảm mạnh do chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như Fed hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn với việc Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga…

Theo ông John Kilduff (đối tác tại Again Capital), việc Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm có thể không đủ để hỗ trợ thị trường dầu, bởi điều này khiến đồng USD yếu hơn, làm cho dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Dữ liệu kinh tế mới nhất tại Mỹ càng làm gia tăng quan ngại, thị trường việc làm tại nước này suy yếu và hoạt động xây dựng nhà ở trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, do lượng nhà tồn kho chưa bán được ở mức cao.

Trong khi đó, các cơ quan năng lượng lớn, bao gồm Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đều bày tỏ sự e dè về triển vọng tiêu thụ dầu. Theo bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova, mùa bảo dưỡng nhà máy lọc dầu và tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng đột biến cũng là những yếu tố gây thêm áp lực.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt và hoạt động xây dựng suy giảm, càng làm dấy lên những lo lắng về nhu cầu tiêu thụ.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.