Giá xăng dầu hôm nay 11/4: Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp diễn ra.

“Vấn đề then chốt của thị trường dầu mỏ là liệu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có được khôi phục hay không. Cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Nếu nguồn cung dầu từ khu vực vùng Vịnh tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu nhiều khả năng sẽ tăng trở lại”, các nhà phân tích của Commerzbank nhận định trong một báo cáo hôm thứ Sáu.

Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn dưới 10% mức bình thường khi Iran cảnh báo các tàu phải di chuyển trong vùng lãnh hải của nước này. Dữ liệu hàng hải cho thấy phần lớn các tàu đi qua eo biển trong ngày qua có liên quan đến Iran.

Một quan chức của Tehran cho biết với Reuters ngày 7/4 rằng Iran muốn thu phí các tàu đi qua eo biển theo một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây và cơ quan vận tải biển của Liên hợp quốc đã phản đối ý tưởng này.

Đầu tuần này, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết rằng các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông đã cắt giảm sản lượng dầu thô trong tháng 3 khoảng 7,5 triệu thùng/ngày do hạn chế về lưu trữ và con số này dự kiến tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày trong tháng 4.

Theo các nhà phân tích, cú sốc lớn đối với nguồn cung dầu toàn cầu do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran có thể khiến thị trường dầu chuyển sang trạng thái thiếu hụt trong năm nay, trái ngược hoàn toàn với dự báo về tình trạng dư cung trước đó.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu châu Á nộp kế hoạch nhận dầu cho tháng 4 và 5, nhằm chuẩn bị cho khả năng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nối lại.

Giá dầu ổn định trở lại vào thứ Sáu khi nhà đầu tư cân nhắc giữa việc sản lượng dầu của Saudi Arabia giảm và những tiến triển ngoại giao. Hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng đã làm giảm công suất sản xuất dầu của nước này khoảng 600.000 thùng/ngày và lưu lượng qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây giảm khoảng 700.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, Lebanon cho biết sẽ tham gia cuộc họp với đại diện của Mỹ và Israel tại Washington vào tuần tới để thảo luận và công bố lệnh ngừng bắn.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng.