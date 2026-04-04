GDP quý I tăng 7,83%, cao nhất 15 năm

Đây là mức tăng cao nhất so với các năm trong giai đoạn 2011 - 2026, mang ý nghĩa tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài lẫn nội tại.

Nguồn: Cục Thống kê

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, hoạt động xây dựng khởi sắc nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I/2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,63%), đóng góp 38,34% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Trong khu vực dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,89%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%; khu vực dịch vụ chiếm 43,45%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,51%.

Về sử dụng GDP quý I/2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,45% so với cùng kỳ năm trước, tích lũy tài sản tăng 7,18%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19,85%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 24,27%.

Theo Cục Thống kê, tình hình thế giới quý I/2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường khi xung đột vũ trang tại Trung Đông gia tăng, đe dọa đến hòa bình, an ninh toàn cầu, gây biến động mạnh về giá năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng áp lực lạm phát.

Đồng thời, bất ổn dai dẳng về chính sách thương mại cùng với tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đặt ra thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, kinh tế toàn cầu được dự báo vẫn duy trì đà tăng trưởng từ năm 2025 do triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng tăng và đầu tư vào sản xuất công nghệ mạnh mẽ trở thành xu thế mới, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong năm 2026.

Về tăng trưởng kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế đưa ra những đánh giá khác nhau nhưng đều cho rằng tăng trưởng của Việt Nam cao nhất khu vực. Theo đó, tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam được dự báo trong khoảng từ 6,0 - 7,6%; Philippines từ 5,3-5,7%; Indonesia từ 4,8 - 5,1%; Malaysia từ 4,0 - 4,3%; Singapore từ 1,8 - 2,1% và Thái Lan từ 1,6 - 2,0%.