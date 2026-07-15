FIFA hoãn treo giò gây tranh cãi, ngôi sao Mỹ thừa nhận lợi bất cập hại

(VTC News) -

Chia sẻ trên chương trình CBS Mornings, tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun cho biết anh hiểu rằng việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hủy án treo giò sau thẻ đỏ của mình sẽ "gây ra rất nhiều tranh cãi" tại World Cup 2026. Anh cũng thừa nhận quyết định này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý các đồng đội trước thất bại 1-4 trước Bỉ ở vòng 1/8.

"Khi mới biết tin, phản ứng đầu tiên của tôi là rất vui vì được trở lại đội hình. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi biết chuyện này sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi", Balogun chia sẻ khi được hỏi về quyết định của FIFA.

"Tôi gần như có thể cảm nhận được sự lo lắng từ các đồng đội. Đây là một tình huống quá đặc biệt. Càng gần đến trận đấu, tôi chỉ cố gắng tập trung hết sức vào chuyên môn, nhưng điều đó rất khó. Có quá nhiều ý kiến trái chiều từ bên ngoài và thật khó để phớt lờ chúng", anh nói thêm.

Tiền đạo Folarin Balogun hiểu rằng việc được hủy án treo giò sau thẻ đỏ sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina, Balogun ghi bàn giúp đội nhà thắng 2-0 nhưng phải nhận thẻ đỏ vì tình huống giẫm vào mắt cá chân của Tarik Muharemovic. Ban đầu trọng tài không thổi phạt, nhưng sau khi VAR yêu cầu xem lại tình huống, trọng tài Raphael Claus quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với lỗi được xác định là "pha phạm lỗi nghiêm trọng".

Tiền đạo sinh ra tại New York nhưng lớn lên ở London cho biết anh hoàn toàn sốc trước quyết định này: "Đó thậm chí còn không phải là một pha tắc bóng. Tôi thực sự bị sốc. Mọi người có thể thấy điều đó qua phản ứng của tôi. Tôi chỉ còn cách chấp nhận quyết định và cố gắng hết sức vì đội của mình. Khi một tình huống hoàn toàn không có chủ ý thì không bao giờ đáng bị thẻ đỏ. Đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc, nhưng lại khiến cả đội phải chịu thêm áp lực không cần thiết".

Sự việc càng gây tranh cãi hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai xác nhận rằng ông đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại án phạt. "Tôi chỉ yêu cầu xem xét lại. Tôi không hề nói rằng ông phải làm điều này", ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai xác nhận rằng ông đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại án phạt. (Nguồn: Reuters)

Balogun được phép trở lại thi đấu chỉ một ngày trước cuộc đối đầu với Bỉ. Các cầu thủ Mỹ biết tin này khi đang ngồi trên xe buýt tới sân tập của Đại học Washington. Họ đọc thông tin trên điện thoại sau khi các hãng truyền thông đồng loạt đưa tin. Điều đó đồng nghĩa với việc ngôi sao số một trên hàng công của tuyển Mỹ bất ngờ đủ điều kiện ra sân ở trận đấu loại trực tiếp.

"Đó là một cảm giác rất khó hiểu. Cả đội đã tập luyện suốt thời gian mà không có tôi trong đội hình. Tôi gần như chỉ đóng vai trò cổ vũ tinh thần cho mọi người. Rồi chỉ một hoặc hai ngày trước trận đấu, tôi được thông báo rằng mình trở lại đội. Chúng tôi biết tin ngay trên xe buýt của đội. Mọi người hét lên, reo hò", Balogun kể lại.

Balogun cho biết toàn đội đã cố gắng gạt cảm xúc sang một bên để tập trung cho trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, tuyển Mỹ vẫn bị Bỉ áp đảo và thua đậm 1-4. Trận thua này cũng chấm dứt đà hưng phấn mà tuyển Mỹ tạo dựng từ vòng bảng, nơi họ lần lượt đánh bại Paraguay, Australia và Bosnia và Herzegovina.