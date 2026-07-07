Ông Trump yêu cầu FIFA xoá án, tiền đạo Mỹ ra sân đá như không

(VTC News) -

Những tranh cãi xoay quanh việc FIFA hoãn án phạt cấm thi đấu của Folarin Balogun có thể tạm lắng xuống. Dù được hưởng lợi từ quyết định của FIFA, đội tuyển Mỹ vẫn thua Bỉ 1-4 và bị loại khỏi World Cup 2026. Nhân vật chính của vụ việc là Balogun rốt cuộc chẳng tạo ra dấu ấn đáng kể nào trong trận đấu ngoài 2 pha bỏ lỡ cơ hội.

Theo dữ liệu trận đấu của Sofascore, Balogun được chấm điểm 6,3 ở trận này. Anh chỉ chạm bóng vỏn vẹn 19 lần trong cả trận, mất bóng 9 lần và giành chiên thắng 3 lần trong 8 pha tranh chấp với đối thủ.

Balogun không tạo ra dấu ấn đặc biệt nào khi được góp mặt trên sân. (Ảnh: Reuters)

Balogun có 3 cú sút, 1 lần trúng đích bị thủ môn Thibaut Courtois cản phá. Tuy nhiên, cơ hội này đến bất ngờ do hậu vệ Bỉ đỡ bóng lỗi, tạo điều kiện để Balogun băng lên. Trong hiệp 1, anh có tình huống sút lên trời khi đứng ngay trước khung thành ở pha bóng lộn xộn.

Sự xuất hiện đầy tranh cãi của Balogun trong trận đấu cuối cùng không tạo ra điểm nhấn nào cho đội tuyển Mỹ. Đội chủ nhà thua 1-4, trong đó bàn thắng duy nhất của họ đến từ cú sút phạt đổi hướng sau khi bóng đập vào rào chắn của đối phương.

Ngược lại, việc Balogun ra sân cũng là một phần lý do khiến đối thủ thêm quyết tâm. Tiền vệ Youri Tielemans của Bỉ cho biết: "Chúng tôi họp đội ngay khi biết tin. Chúng tôi bảo nhau rằng hãy lên tiếng trên sân đấu. Đó là những gì chúng tôi làm ở trận đấu này".

Đội tuyển Bỉ có lẽ cũng không cần khiếu nại. Trước trận đấu, Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) tuyên bố chỉ cần Folarin Balogun ra sân, họ sẽ thực hiện các quy trình pháp lý cần thiết để khiếu nại về tư cách thi đấu của cầu thủ này.

"RBFA thông báo cho Liên đoàn bóng đá Mỹ rằng chúng tôi phản đối tư cách thi đấu của cầu thủ Folarin Balogun, nếu cầu thủ này xuất hiện trong danh sách của đội tuyển Mỹ. Điều này mở ra mọi hành động tiếp theo của chúng tôi“, LĐBĐ Bỉ thông báo tối qua (7/7).

Quyết định gỡ án phạt cấm thi đấu đối với Balogun được FIFA đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông Trump đề nghị FIFA xem xét lại trường hợp thẻ đỏ của Balogun trong trận Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16.

LĐBĐ Bỉ phản đối kịch liệt quyết định của FIFA. Tuy nhiên, quyền khiếu nại của họ bị vô hiệu ngay khi gửi yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về quyết định. FIFA tự ý coi đây là đơn khiếu nại và xác định là không đúng quy trình.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng lên tiếng phản đối và yêu cầu FIFA đưa ra lời giải thích rõ ràng.