EV71 gây bệnh nặng, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu chống dịch

Bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 31/3, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc gửi Giám đốc các bệnh viện trực thuộc, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng Y tế các Bộ về việc tăng cường công tác phòng chống, điều trị bệnh tay chân miệng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những tháng đầu năm 2026.

Dẫn chứng số liệu từ hệ thống giám sát, Bộ Y tế cho biết cả nước đã ghi nhận hơn 25.000 trường hợp mắc, trong đó có 4 ca không qua khỏi. Đáng lo ngại, các kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của Enterovirus 71 (EV71).

Đây là chủng virus có độc lực mạnh, có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng và diễn tiến rất nhanh. Thực tế tại các bệnh viện nhi tuyến cuối khu vực phía Nam, số lượng ca nặng đang gia tăng áp lực lên hệ thống hồi sức cấp cứu.

Để chủ động ứng phó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách. Trong đó, trọng tâm là việc rà soát và cập nhật kịch bản phòng chống dịch theo từng cấp độ nhằm chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức khám, thu dung và cách ly khi số bệnh nhi nhập viện tăng đột biến.

Song song với việc lập kế hoạch, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Nhi, Sản Nhi và Bệnh nhiệt đới tỉnh phải tập trung củng cố năng lực hồi sức tích cực, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, thiết bị điều trị cho các ca bệnh nặng. Đồng thời thực hiện quy trình chuyển tuyến nhịp nhàng khi vượt quá năng lực chuyên môn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần chủ động nguồn lực thuốc và hóa chất theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 292/QĐ-BYT, chú trọng tập huấn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở để nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý rác thải y tế cũng phải được siết chặt nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng lây nhiễm chéo, không để hình thành ổ dịch ngay trong lòng bệnh viện.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm để đảm bảo tính minh bạch và giúp cơ quan quản lý có phương án điều phối nguồn lực kịp thời.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối tổng hợp, giải quyết các khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai các biện pháp chống dịch.