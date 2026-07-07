Em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Mẹ kể về anh Hai rất nhiều'

(VTC News) -

"Mẹ tôi kể về anh Hai rất nhiều. Gia đình chỉ biết anh tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y rồi mất tích từ đó đến nay...".

Đó là lời ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) khi đón đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP.HCM đến nhà chiều 6/7 để xác minh thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, một trong bảy bộ hài cốt vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Ông Huỳnh Văn Mười - em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Ngôi nhà nhỏ ở xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) chiều hôm ấy đông hơn thường ngày. Bên cạnh người thân trong gia đình còn có Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM.

Chỉ vài giờ trước đó, ông Trung còn chủ trì lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đến chiều, ông đã có mặt tại Tây Ninh để trực tiếp xác minh thông tin.

Trong căn nhà, ông Huỳnh Văn Mười cẩn thận lấy ra Bằng "Tổ Quốc ghi công" mà gia đình gìn giữ nhiều năm.

Theo lời của ông Mười, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 11 anh chị em. Theo ông, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tham gia bộ đội tại địa phương khi mới 16 tuổi.

Đến năm 1968, khi mới 22 tuổi, ông Quên mất liên lạc.

Ông Huỳnh Văn Mười trao đổi thông tin với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung.

"Tôi còn nhỏ nên không có nhiều ký ức về anh Hai. Những gì tôi biết đều do mẹ kể lại. Mẹ nói anh tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y rồi từ đó không trở về nữa", ông Mười xúc động.

Suốt hàng chục năm, gia đình chỉ biết giữ lại tấm Bằng "Tổ Quốc ghi công" và giấy báo tử, coi đó là những kỷ vật ít ỏi của người con, người anh đã hy sinh.

Thế nhưng, khi đối chiếu hồ sơ với đoàn công tác, một chi tiết khiến việc xác minh phải được thực hiện thận trọng hơn.

Giấy báo tử do Quân khu 9 cấp ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng "Tổ Quốc ghi công" lại ghi Huỳnh Văn Quên, trùng với tên trên mẩu giấy được tìm thấy cùng hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chính sự khác biệt giữa hai giấy tờ khiến Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung quyết định trực tiếp đến gia đình để đối chiếu hồ sơ, gặp gỡ thân nhân và làm rõ thông tin trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Mẩu giấy đã hư hỏng nhưng vẫn đọc được thông tin “Đồng chí Huỳnh Văn Quên”.

Tại cuộc gặp, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu các thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ, tránh nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình xác nhận.

Theo kế hoạch, hôm nay (7/7), cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu ADN của thân nhân gia đình ông Huỳnh Văn Mười để giám định, đối chiếu với hài cốt vừa được quy tập.

Nếu kết quả trùng khớp, đây sẽ là trường hợp đầu tiên được xác định danh tính trong số các hài cốt vừa tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

"Địa phương đang phối hợp với các đơn vị để sớm làm rõ thông tin, đồng thời hỗ trợ gia đình tiếp cận các di vật của liệt sĩ theo quy định", ông Lo cho biết.

Di vật của các liệt sĩ được tìm thấy.

Ngoài ông Huỳnh Văn Mười, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện còn nhiều người thân đang sinh sống tại xã Vàm Cỏ như ông Huỳnh Văn Chín, ông Huỳnh Văn Út, bà Huỳnh Thị Lê...

Suốt gần 60 năm qua, gia đình nhiều lần dò hỏi thông tin nhưng đều không có kết quả.

Chỉ đến khi lực lượng tìm kiếm phát hiện một mẩu giấy còn lưu dòng chữ "Đồng chí Huỳnh Văn Quên" cùng các di vật trong rãnh chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, hy vọng mới một lần nữa được nhen lên.

Giờ đây, cả gia đình đang chờ kết quả giám định ADN. Với họ, đó không chỉ là một thủ tục chuyên môn, mà còn là câu trả lời cho cuộc tìm kiếm kéo dài gần sáu thập kỷ, để biết liệu người anh cả năm nào có thực sự đã trở về hay chưa.