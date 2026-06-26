Đóng

Du khách tìm cách giải nhiệt giữa đợt nóng kỷ lục ở châu Âu

(VTC News) -

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu, buộc du khách tại các điểm tham quan phải mang quạt cầm tay, tìm bóng râm và liên tục bổ sung nước.

VTC News
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm