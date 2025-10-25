Dự báo thời tiết ngày 25/10: Miền Bắc trời lạnh, miền Trung cục bộ mưa rất to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/10/2025

Ngày 25/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Trong 2 ngày 25-26/10, từ TP Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm, mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày 25/10, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa dao động 15-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong đó, mưa ở Nam Bộ tập trung vào chiều và đêm.

Từ đêm 26/10 đến ngày 27/10, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Dự báo thời tiết ngày 25/10, miền Trung tiếp tục mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Châu Thư)

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát đi bản tin cảnh báo đợt triều cường tại vùng biển phía Đông của Nam Bộ. Theo đó, trong 24 giờ tới, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu cao 4,1-4,2m.

Trong 24-72 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông của Nam Bộ tiếp tục có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu khả năng đạt 4,05-4,1m.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, khu ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/10/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rải rác, trong đó, TP Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.