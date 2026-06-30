Dự báo thời tiết 30/6: Mưa lớn bao trùm, miền Bắc nguy cơ sạt lở và ngập lụt

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/6/2026

Từ nay đến ngày 1/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng dao động 70-150mm, có nơi trên 300mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 40-100mm, cục bộ trên 200mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 30/6, miền Bắc tiếp tục mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Đêm 1/7, mưa lớn còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 80mm. Từ 2/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở các khu vực này.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, ngày 30/6, các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 1/7, Trung Bộ còn xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt cao nhất có nơi trên 35°C.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to từ chiều tối 30/6.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/6/2026

TP Hà Nội mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, mưa chủ yếu xảy ra lúc chiều tối, đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-35°C, có nơi trên 35°C, phía Nam 35-37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36°C, có nơi trên 36°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.