Lũ sông Bằng Giang vượt báo động 2, Cao Bằng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng

(VTC News) -

Chiều 26/6, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, lũ trên sông Bằng Giang đang lên nhanh. Đến 15h, mực nước tại trạm đo đạt 181,69 m, vượt báo động 2 khoảng 0,19 m. Trong khi đó, lũ trên sông Gâm tiếp tục tăng chậm, mực nước tại trạm Bảo Lạc ở mức 195,15 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 0,85 m.

Dự báo trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Bằng Giang tiếp tục tăng nhanh, đỉnh lũ có khả năng vượt báo động 3 từ 0,5-1,5 m. Nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp, khu dân cư và đô thị ven sông Bằng Giang.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập lụt (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Từ chiều 25/6, Cao Bằng là một trong những địa phương hứng chịu đợt mưa lớn. Mưa kéo dài khiến nhiều khu vực như Thục Phán, Thông Nông, Hòa An, Nguyên Bình... xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng thấp trũng, nước dâng trên nhiều tuyến đường và suối, đồng thời xuất hiện sạt lở đất, đá tại một số tuyến giao thông.

Các địa phương đã khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập, sạt lở và bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo bản tin phát lúc 16h30 ngày 26/6 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua, nhiều khu vực tại Cao Bằng có mưa rất to, riêng xã Tam Kim ghi nhận lượng mưa 128,6 mm. Độ ẩm đất tại nhiều nơi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cán bộ chiến sĩ công an hỗ trợ trường hợp cụ ông bị tai biến ra khỏi khu vực bị nước lũ chia cắt. (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Trong 3-6 giờ tới, địa phương tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 5-10 mm, cục bộ trên 30 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã như Hưng Đạo, Huy Giáp, Minh Tâm, Nguyên Bình, Quảng Lâm, Sơn Lộ, Tam Kim, Thông Nông, Tĩnh Túc, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Cô Ba, Khánh Xuân, Thành Công và Xuân Trường.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không chủ quan, không căn cứ vào mực nước thực đo tại thời điểm hiện tại để chỉ đạo ứng phó mà phải triển khai phương án theo dự báo đỉnh lũ. Công tác cảnh báo, chuẩn bị sơ tán người dân và bố trí lực lượng phải hoàn thành trước khi mực nước vượt báo động 3.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn, kiên quyết cấm người và phương tiện qua các khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày tới, Cao Bằng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp vẫn ở mức cao.