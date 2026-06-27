Nước sông Bằng Giang rút hơn 2m, Cao Bằng tập trung khắc phục sau ngập lụt

(VTC News) -

Sau khi đạt đỉnh vào tối 26/6, mực nước trên sông Bằng Giang giảm nhanh trong sáng nay 27/6. Tại nhiều khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng, nước rút hơn 2m so với đỉnh lũ, tạo điều kiện để người dân và lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, từng bước ổn định cuộc sống.

Mực nước trên sông Bằng Giang giảm nhanh trong sáng nay 27/6. (Ảnh: CBH Media)

Đêm 26/6, mực nước trên sông Bằng Giang dâng cao, uy hiếp nhiều khu dân cư, tài sản và diện tích hoa màu tại các phường trung tâm của tỉnh Cao Bằng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền liên tục phát đi cảnh báo, đề nghị người dân chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, đỉnh lũ trên sông Bằng Giang được ghi nhận vào 19h ngày 26/6 với mực nước 182,45 m.

Đến sáng 27/6, lưu lượng nước trên sông Bằng và sông Hiến giảm nhanh, mực nước tại khu vực trung tâm tỉnh đã hạ hơn 2 m so với đỉnh lũ.

Tại các phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao... nhiều hộ dân tranh thủ thu dọn đồ đạc, cọ rửa nền nhà, hót bùn khi còn ướt để việc vệ sinh thuận lợi hơn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc sau lũ. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Cùng với người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đồng loạt triển khai công tác khắc phục hậu quả. Các đơn vị tổ chức thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, tiêu độc, khử trùng tại các khu vực ngập lụt nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Các tổ dân phố cũng vận động người dân thực hiện phương châm "Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, mưa lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các xã Thông Nông, Thanh Long, Hòa An, Cần Yên, Nguyên Bình cùng các phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao và Tam Kim.

Thống kê ban đầu cho thấy 441 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 39 nhà bị sạt lở, 366 nhà ngập dưới 1 m, 12 nhà ngập từ 1-3 m, 11 nhà bị cô lập và 8 nhà phải di dời khẩn cấp. Đến sáng 27/6, còn 55 hộ dân bị ngập sâu, chủ yếu tại phường Thục Phán và các xã Thanh Long, Thông Nông.

Mưa lũ cũng làm hơn 515 ha lúa, hoa màu bị ngập hoặc vùi lấp; nhiều gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, chuồng trại và nhà cửa hư hỏng.

Về hạ tầng, Quốc lộ 34 sạt lở tại ba vị trí gây ách tắc giao thông; các tỉnh lộ 202, 216 cùng 23 tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở. Ngoài ra, 4 công trình thủy lợi, một công trình cấp nước sinh hoạt, 4 điểm trường, nhiều cột điện hạ thế cùng một số phương tiện, máy móc cũng bị ảnh hưởng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai của tỉnh cử các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các nhà máy thủy điện trên sông Bằng Giang cũng được yêu cầu vận hành xả lũ nhằm giảm áp lực dòng chảy.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không đi qua khu vực nước chảy xiết hoặc nơi có nguy cơ sạt lở, đồng thời kiểm tra an toàn hệ thống điện trước khi sử dụng lại các thiết bị sau ngập nước.

Các địa phương hiện tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, duy trì lực lượng ứng trực và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.