Dự báo thời tiết 30/3: Nắng nóng trải khắp ba miền, có nơi gay gắt trên 38°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/3/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong hai ngày 30-31/3, Tây Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp nhất dao động 50-60%.

Ngày 30/3, nắng nóng xuất hiện diện rộng trên nước ta. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong hai ngày này, thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C. Trong đó, ngày 31/3, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm 55-60%.

Mặc dù nắng nóng và nắng nóng gay gắt xuất hiện ở Bắc Bộ nhưng khu vực này vẫn có nguy cơ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Chiều tối ngày 31/3 khả năng có mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm.

Nắng nóng cũng xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí chỉ khoảng 45-55%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ 1/4, nắng nóng có thể giảm dần trên khu vực Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hoá đến TP Huế.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/3/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, khu Tây Bắc 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C.Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông 34-36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.