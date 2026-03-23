Dự báo thời tiết 23/3: Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều nắng, cao nhất 28°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/3/2026

Ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa, chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31°C.

Trong đó, Hà Nội cũng nắng mạnh lúc trưa, chiều với nhiệt độ cao nhất dao động 26-28°C.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Ngày 23/3, Hà Nội trưa chiều trời nắng.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến 20/4, không khí lạnh hoạt động yếu và nén rãnh áp thấp ở phía Nam Trung Quốc và có thể gây ra những đợt mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm ở Bắc Bộ.

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo, hầu khắp cả nước khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, vùng núi chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.