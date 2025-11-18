Đồng Tháp sẵn sàng cho Festival Hoa-Kiểng 2025, kỳ vọng nâng tầm du lịch quốc tế

(VTC News) -

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II, là sự kiện du lịch lớn của Đồng Tháp, khẳng định vị thế Sa Đéc trên bản đồ du lịch quốc tế. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 27/12 - 4/1/2026, thu hút khoảng 500.000 lượt khách, góp phần quảng bá văn hóa – nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và tinh hoa làng nghề Sa Đéc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng nghìn loài hoa, sản phẩm kiểng độc đáo cùng không gian làng nghề rực rỡ sắc màu. Nhiều nông hộ và hợp tác xã đã chuẩn bị nguồn hoa lớn phục vụ lễ hội và thị trường Tết.

Anh Nguyễn Văn Hòa (khóm Phú Mỹ) năm nay canh tác 6.500 m², xuống giống hơn 25.000 giỏ hoa, trong đó có 15.000 giỏ hướng dương Nam Mỹ. Hợp tác xã hoa kiểng Tân Quy Đông với 96 thành viên chuẩn bị hơn 250.000 giỏ hoa, đa dạng giống mới như dạ yến thảo, thạch thảo, sen nghệ, hoa treo…

Nhiều cơ sở còn cung ứng cho các công trình như đường hoa, khu nghỉ dưỡng. Riêng cơ sở Chín Mỹ mỗi năm đưa ra thị trường gần 200.000 giỏ hoa, tập trung kiểng lá, cây phối màu và các giống độc đáo.

Phối cảnh phố ẩm thực “Hương sắc Nam bộ” - (Ảnh: Thanh Nghĩa)

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, cho biết lễ hội là dịp quảng bá thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với văn hóa – nông nghiệp. Địa phương cũng khuyến khích cơ sở lưu trú, nhà hàng nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ số; đồng thời phối hợp doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour tham quan phù hợp.

“Chúng tôi kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ không chỉ mang đến một không gian rực rỡ ngập sắc hoa, những trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho người dân và du khách, mà còn là dịp để quảng bá rộng rãi những sản phẩm đặc trưng, những hình ảnh tốt đẹp của vùng đất, con người phường Sa Đéc", ông Tâm cho biết.

Festival Hoa – Kiểng 2025 không chỉ là lễ hội địa phương, mà còn là bước đi chiến lược để Sa Đéc vươn ra quốc tế, giới thiệu thế mạnh nông nghiệp, làng nghề và kỹ thuật tạo dáng kiểng của nghệ nhân địa phương.