Đối thủ sao chép đòn đánh, võ sĩ Trung Quốc bất ngờ ngã gục

Video: Võ sĩ Trung Quốc Hong Chengzhi bất ngờ ngã gục sau khi đối thủ ra đòn giống hệt.

Trận đấu theo thể thức kickboxing giữa Kazuteru Yamazaki và Hong Chengzhi (Hồng Thừa Chí) là màn so tài có kết thúc knock out đầu tiên trong sự kiện One Friday Fights 150 tối qua (10/4) tại Bangkok, Thái Lan. Sau tình huống cả 2 võ sĩ sử dụng đòn đánh giống nhau, Yamazaki (26 tuổi, Nhật Bản) là người giành chiến thắng.

Cuộc tỷ thí diễn ra trong gần một hiệp, không có võ sĩ nào thể hiện sự vượt trội rõ ràng. Kết quả thắng thua chỉ được định đoạt trong khoảnh khắc nhưng chỉ một pha đổi đòn đủ cho thấy sự khác biệt về tính hiệu quả giữa đôi bên.

Hong Chengzhi thực hiện cú đá tầm trung bằng chân phải vào vùng sườn của Yamazaki. Võ sĩ Nhật Bản cảnh giác và phòng thủ tốt, hạ thấp tay trái để đỡ đòn. Ngay khi đối thủ thu chân về, Yamazaki phản công cũng bằng cú đá vào sườn ở đúng bên phải của Hong Chengzhi - lúc này chưa kịp thủ thế.

Trong khoảnh khắc trúng đòn, Hong Chengzhi có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau, tay đấm Trung Quốc bất ngờ đổ gục xuống sàn. Đây là dấu hiệu thường thấy khi các võ sĩ bị tổn thương sâu ở vùng bụng, họ cảm nhận cơn đau chậm hơn nhưng sẽ mất khả năng chiến đấu.

Yamazaki giành chiến thắng knock out, đồng thời được thưởng 10.000 USD cho màn hạ gục đối thủ ấn tượng nhất của ngày thi đấu.

Kazuteru Yamazaki cao 1m70, sở trường là kickboxing. Anh thi đấu 10 trận chuyên nghiệp với tỷ lệ thắng 70%. Dù vậy, đây mới là lần thứ ba võ sĩ Nhật Bản thắng knock out đối thủ.

Hong Chengzhi sinh năm 2007 (Thiểm Tây, Trung Quốc) và không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh bắt đầu thi đấu nghiệp dư từ năm 15 tuổi, nhiều lần vô địch các giải đấu kickboxing của Trung Quốc.