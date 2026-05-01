Đỏ mặt khi uống rượu có phải tửu lượng cao và 3 sai lầm giải rượu dễ gây đột quỵ

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch Quốc tế, Bệnh viện Phương Đông, thay đổi sắc mặt sau khi uống rượu chủ yếu phản ánh cách cơ thể xử lý cồn, không liên quan đến khả năng uống nhiều hay ít.

Khi rượu vào cơ thể, hơn 90% ethanol được gan chuyển hóa qua nhiều bước trước khi đào thải. Ở người đỏ mặt, giai đoạn đầu diễn ra nhanh nhưng bước tiếp theo chậm lại, khiến các chất trung gian tích tụ. Tình trạng này làm mao mạch giãn nở, da mặt nóng bừng và đỏ lên rõ rệt.

Ngược lại, có người sau khi uống rượu lại tái mặt, da nhợt nhạt. Đây có thể là dấu hiệu mạch máu co lại, lưu lượng máu đến da giảm do quá trình chuyển hóa cồn bị rối loạn. Người gặp tình trạng này thường kèm buồn nôn, khó chịu, dễ nôn ói và mệt lả.

Theo bác sĩ, khả năng uống rượu cũng không cố định. Cùng lượng cồn, người đang khỏe mạnh có thể chịu đựng tốt hơn lúc cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, căng thẳng hoặc vừa vận động quá sức. Vì thế, tửu lượng hôm nay không đảm bảo sẽ giống ngày mai.

Da đỏ bừng hoặc tái nhợt sau vài chén rượu không nói lên tửu lượng.

Ba sai lầm nhiều người mắc khi giải rượu

Tập thể dục để ra mồ hôi

Không ít người uống rượu buổi trưa hoặc chiều xong đi chạy bộ, chơi tennis, đá bóng với suy nghĩ đổ mồ hôi sẽ giúp hết cồn nhanh hơn.

Bác sĩ Mạnh cảnh báo đây là thói quen nguy hiểm. Khi trong máu vẫn còn cồn, vận động mạnh khiến tim mạch chịu áp lực lớn hơn, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, tai biến mạch máu não, thậm chí đột quỵ. Sau khi uống rượu, cách an toàn nhất là nghỉ ngơi để gan chuyển hóa cồn tự nhiên.

Uống thật nhiều nước

Nhiều người cố uống liên tục nhiều nước lọc với hy vọng pha loãng cồn và nhanh tỉnh táo. Thực tế, chỉ khoảng 5-10% lượng cồn được đào thải qua hơi thở, mồ hôi và nước tiểu, phần lớn vẫn phải qua gan xử lý.

Việc nạp quá nhiều nước không giúp giảm cồn đáng kể, ngược lại có thể làm rối loạn điện giải, khiến cơ thể thêm mệt mỏi, choáng váng.

Thay vì chỉ uống nước lọc, nên bổ sung nước có điện giải như oresol, nước khoáng, nước chanh pha muối hoặc nước trái cây. Ăn thêm cháo, cơm, bánh mì hay thực phẩm giàu tinh bột cũng giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác kiệt sức.

Xông hơi để giải rượu

Xông hơi sau cuộc nhậu là thói quen phổ biến của nhiều người vì cho rằng cồn sẽ thoát ra theo mồ hôi. Song điều này có thể phản tác dụng.

Rượu bia ảnh hưởng mạnh đến tuần hoàn và khả năng đông máu. Khi xông hơi hoặc tắm nước nóng, mạch máu giãn nở đột ngột, huyết áp dao động lớn, làm tăng nguy cơ tai biến, xuất huyết não, ngất xỉu hoặc tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo sau khi uống rượu, người dân không nên vận động mạnh, xông hơi hay cố ép cơ thể “thải độc” cấp tốc. Gan cần thời gian để xử lý cồn, còn cơ thể cần nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và bù nước đúng cách.