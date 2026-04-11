Đình cổ thờ nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng bị 'bức tử': Phường đề xuất 3 giải pháp

Video: Ngôi đình cổ thờ nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng bị "bức tử"

UBND phường Lê Chân vừa báo cáo UBND TP Hải Phòng liên quan đến việc ngôi đình cổ thờ nữ tướng Lê Chân bị nhà cao tầng vây quanh, 5 gian tiền tế bị chiếm dụng thành nhà để xe, kho chứa đồ... và đề xuất một số giải pháp giải quyết.

Theo đó, để có cơ sở, điều kiện cải tạo, sửa chữa các công trình tại cơ sở thờ nữ tướng Lê Chân, UBND phường Lê Chân đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, giao Sở Y tế sớm di dời Trung tâm y tế Lê Chân để thực hiện dự án công viên cây xanh và mở rộng diện tích quy hoạch khu vực công trình thờ nữ tướng Lê Chân.

UBND phường cũng đề nghị UBND Thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch khu vực địa điểm thờ Nữ tướng Lê Chân là đất tôn giáo tín ngưỡng.

Phường cũng đề xuất sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa công trình vào danh mục kiểm kê và xếp hạng di tích (nếu đủ tiêu chí)… theo quy định của pháp luật về Di sản văn hoá.

Hậu cung đình Vẻn thờ nữ tướng Lê Chân.

Ngôi đền thờ nữ tướng Lê Chân tại số 20/2 Hồ Sen (Lê Chân, Hải Phòng) gồm hai phần. Phần 1 là công trình dựng bằng gỗ, tường gạch, lợp mái ngói, gồm gian trung cung và gian hậu cung.

Theo bản đồ địa chính phường Trại Cau (quân Lê Chân cũ) năm 2002, vị trí ngôi đình thuộc thửa đất số 240, tờ bản đồ số 07, rộng 130,5m2; mục đích sử dụng đất ghi là "đình". Diện tích theo đo vẽ hiện trạng thực tế của thửa đất là 96,65m2.

Hiện nay công trình tại thửa đất trên có gian thờ tượng nữ tướng Lê Chân, 3 bia đá, một số đồ thờ tự mới được gia đình ông Lê Quang Thông trông coi, quản lý qua nhiều thế hệ. Các giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất của thửa đất trên không được UBND phường và hộ dân lưu giữ, quản lý.

Phần 2 là công trình dựng bằng gỗ, tường gạch lợp ngói 5 gian, trước đây gọi là toà Tiền tế. Theo bản đồ địa chính phường Trại Cau năm 2002, vị trí thuộc một phần thửa đất số 232, tờ bản đồ số 07, rộng 1.197,6m2, tại địa chỉ số 169 Tô Hiệu.

Mục đích sử dụng đất ghi là "đất chuyên dùng khác". Chủ sử dụng là Trung tâm y tế quận Lê Chân, nay là Trung tâm y tế Lê Chân.

Hàng chục năm qua, 5 gian tiền tế bị biến thành nhà để xe và chứa đồ của Trung tâm Y tế Lê Chân.

Toà Tiền tế là căn nhà số 5 trong tổng số 5 gian nhà thuộc sở hữu nhà nước tại địa chỉ số 169 Tô Hiệu, phường Trại Cau, được Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý, cho Trung tâm Y tế quận Lê Chân thuê làm trụ sở theo Hợp đồng thuê nhà số 329/HĐTN ngày 25/8/1993.

Diện tích căn nhà số 5 theo hợp đồng cho thuê là 80,7m2. Công trình này hiện không có hoạt động thờ tự. Công ty Nhà đã bàn giao công trình nhà trên cho Trung tâm Y tế quận Lê Chân tự quản lý theo Biên bản bàn giao ngày 11/4/2007.

Hiện tại, theo khảo sát, gian nhà số 5 có diện tích 89,5m2. Các công trình trên chưa phải là di tích được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Di sản văn hoá.

Nằm lọt thỏm giữa khu phố đông đúc bên đường Hồ Sen (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là đình Vẻn ngoài - ngôi đình cổ thờ nữ tướng Lê Chân mà ít người hay biết.

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, UBND quận Lê Chân phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ rà soát các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quận Lê Chân, nay là phường Lê Chân.

Theo nội dung báo cáo của quận Lê Chân và các sở, ngành, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch một số địa điểm, công trình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố và hướng dẫn của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố tại Công văn số 143 ngày 24/3/2023 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đền An Biên (phường Trại Cau, quận Lê Chân).

UBND quận Lê Chân cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng, UBND phường Trại Cau thực hiện, xác định nguồn gốc, hiện trạng sử dụng công trình; lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc phục dựng và tôn tạo công trình đền An Biên, báo cáo UBND Thành phố.

Tại Công văn số 292, UBND thành phố chỉ đạo chưa xem xét việc mở rộng, điều chỉnh quy hoạch đền An Biên, phường Trại Cau, quận Lê Chân trên diện tích khu đất 1.200m2 theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 1056 ngày 9/5/2022.

Ngày 23/5/2025, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số1559 phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2040. Theo đó, vị trí khu vực cơ sở thờ nữ tướng Lê Chân nằm trong quy hoạch Lô O-36/1 (cây xanh sử dụng công cộng đơn vị ở); hiện chưa triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Vị trí khu vực cơ sở thờ nữ tướng Lê Chân (ô vuông màu đỏ) nằm trong quy hoạch Lô O-36/1, đã được UBND TP Hải Phòng phê duyệt trong đồ án quy hoạch quận Lê Chân (cũ).

Trước đó, phản hồi phản ánh của Báo Điện tử VTC New về hiện trạng của ngôi đình cổ thờ nữ tướng Lê Chân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng giao UBND phường Lê Chân chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xác minh thông tin đình Vẻn thờ nữ tướng Lê Chân nằm khuất sâu trong ngõ có nhà cao tầng vây quanh, 5 gian tiền tế bị một đơn vị chiếm dụng.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tìm biện pháp xử lý vấn đề báo nêu theo thẩm quyền và quy định; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/4.