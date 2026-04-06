Điều kiện và thủ tục để nhà giáo được kéo dài thời gian công tác tới 10 năm

Cụ thể, Nghị định 93 do Chính phủ ban hành mới đây quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo nêu rõ chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, đối tượng có thể được xem xét kéo dài thời gian làm việc gồm nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ. Việc kéo dài thời gian công tác chỉ được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu sử dụng, nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện tiếp tục làm việc và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của đơn vị.

Thời gian kéo dài công tác được quy định khác nhau tùy theo học hàm, học vị. Nhà giáo có trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài thời gian làm việc tối đa 5 năm sau tuổi nghỉ hưu. Với nhà giáo có chức danh phó giáo sư, thời gian kéo dài tối đa là 7 năm. Trong khi đó, nhà giáo có chức danh giáo sư có thể được kéo dài thời gian công tác tối đa 10 năm.

Theo quy định, trong thời gian được kéo dài công tác, nhà giáo sẽ không giữ các chức vụ quản lý trong cơ sở giáo dục.

Ngoài nhóm nhà giáo có học hàm, học vị cao, nghị định cũng quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo làm việc trong các ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù như y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục và thể thao.

Trong trường hợp này, dù không có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ nhưng nếu có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đặc thù ngành nghề vẫn có thể được xem xét kéo dài thời gian công tác. Thời gian kéo dài tối đa đối với nhóm này là 5 năm.

Hằng năm, các cơ sở giáo dục công lập sẽ căn cứ vào nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển để thông báo chủ trương sử dụng nhà giáo nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Nhà giáo có nguyện vọng cần nộp hồ sơ đề nghị trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục sẽ xem xét, đánh giá và quyết định việc kéo dài thời gian công tác. Nếu không chấp thuận, đơn vị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.