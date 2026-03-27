Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước nghệ thường xuyên?

Trong những năm gần đây, củ nghệ dần trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc của nhiều người quan tâm đến sức khỏe. Không chỉ là loại gia vị phổ biến trong gian bếp, nghệ (tên khoa học: Curcuma longa) còn chứa hoạt chất quý giá – curcumin, mang lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể nếu được sử dụng đúng cách và đều đặn.

Vậy điều gì thực sự xảy ra khi bạn duy trì thói quen uống nước nghệ thường xuyên? Theo trang Healthshots, dưới đây là những thay đổi của cơ thể khi bạn uống loại nước này đúng các.

Cơ thể được “xoa dịu” các phản ứng viêm

Curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh (Ảnh: Shutterstock)

Curcumin trong nghệ nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Khi được bổ sung đều đặn, hợp chất này có thể hỗ trợ giảm các phản ứng viêm âm ỉ trong cơ thể – nguyên nhân liên quan đến nhiều bệnh lý mạn tính. Đồng thời, nó cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

Một số nghiên cứu cho thấy curcumin tác dụng làm giảm các triệu chứng của viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp, chẳng hạn như viêm và đau.

Trái tim được bảo vệ tốt hơn

Khi uống nước nghệ thường xuyên, một trong những thay đổi tích cực là sự cải thiện sức khỏe tim mạch. Nước nghệ có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu và góp phần ổn định huyết áp. Điều này đặc biệt quan trọng bởi huyết áp cao và mỡ máu là những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến các bệnh lý về tim.

Não bộ được “tiếp sức”

Việc uống nước nghệ thường xuyên cũng có thể mang lại lợi ích cho não bộ. Curcumin được cho là giúp kích thích sản sinh BDNF – một loại protein quan trọng trong việc duy trì và phát triển tế bào thần kinh. Nhờ đó, trí nhớ, khả năng tập trung và học tập có thể được cải thiện theo thời gian, đồng thời giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn

Nước nghệ có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn (Ảnh: Shutterstock)

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu hay táo bón, nước nghệ có thể là một “trợ thủ” tự nhiên. Thức uống này giúp kích thích sản xuất mật và enzyme tiêu hóa, từ đó hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn hiệu quả hơn. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng đồng nghĩa với việc cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và duy trì cân nặng hợp lý.

Làn da dần trở nên sáng khỏe

Không chỉ tác động từ bên trong, nước nghệ còn mang lại những thay đổi rõ rệt cho làn da. Nhờ đặc tính chống oxy hóa và khả năng hỗ trợ thải độc, nghệ giúp giảm tổn thương tế bào, cải thiện sắc tố da và làm chậm dấu hiệu lão hóa. Kết quả là làn da trở nên tươi sáng, đều màu và khỏe mạnh hơn.

Lưu ý khi sử dụng

Dù mang lại nhiều lợi ích, nước nghệ không phải là “thần dược”. Việc sử dụng cần đúng liều lượng và phù hợp với thể trạng từng người. Những người có bệnh lý đặc biệt hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bổ sung thường xuyên.

Khi uống nước nghệ một cách hợp lý, cơ thể có thể nhận được nhiều lợi ích đáng kể. Một số cách sử dụng phổ biến gồm: pha tinh bột nghệ với nước ấm, nấu canh hoặc thêm nghệ vào món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, chìa khóa vẫn nằm ở sự cân bằng và hiểu rõ nhu cầu của chính mình.