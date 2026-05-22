Diễn đàn Hiệu trưởng Nga - Việt nêu trọng tâm đào tạo cho công nghiệp hạt nhân

Diễn đàn trở thành sự kiện trọng tâm của Năm hợp tác Nga - Việt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, được công bố theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào tháng 5/2025. Sáng kiến của lãnh đạo hai nước được triển khai nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam.

Diễn đàn do Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Lomonosov Moscow State University đồng tổ chức, với sự tham gia của đại diện hơn 100 trường đại học của Việt Nam và Nga.

Phó Chủ tịch Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko gửi lời chào mừng tới các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ông nhấn mạnh rằng hợp tác khoa học và giáo dục Nga - Việt có lịch sử hơn 100 năm và gắn bó chặt chẽ với tiến trình hình thành nước Việt Nam độc lập, sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc gia cũng như những trường phái khoa học đầu tiên.

“Ngày nay, đây là hướng hợp tác then chốt góp phần củng cố lòng tin và mối liên kết song phương. Trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác thương mại – kinh tế và khoa học – kỹ thuật, các vấn đề giáo dục và thanh niên luôn được ưu tiên, đạt được nhiều kết quả đáng kể: hiện có hơn 500 thỏa thuận giữa các trường đại học và tổ chức khoa học, khoảng 3 nghìn công dân Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của Nga, còn hạn ngạch học bổng Chính phủ hằng năm - một trong những hạn ngạch lớn nhất- lên tới một nghìn suất học miễn phí.

Năm Khoa học và Giáo dục ‘chéo’ được Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm công bố đã tạo thêm động lực mới. Diễn đàn Hiệu trưởng là sự kiện trung tâm của năm hợp tác này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Dmitry Chernyshenko cảm ơn phía Việt Nam vì công tác chuẩn bị sự kiện ở mức độ cao và nêu ra các chủ đề trọng tâm của Diễn đàn: phát triển giáo dục kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hạt nhân, an ninh thông tin, các chương trình giáo dục chung và đối thoại liên văn hóa.

Theo ông, sự kiện nổi bật nhất của Diễn đàn sẽ là lễ ký Quy chế về Trung tâm Pushkin trên cơ sở Viện Pushkin Hà Nội: “Mối quan tâm đối với tiếng Nga tại Việt Nam từ lâu luôn ở mức cao. Tôi kỳ vọng trung tâm sẽ trở thành đơn vị đầu tàu trong công tác chuẩn bị thí sinh Việt Nam vào các trường đại học hàng đầu của Nga và đóng góp đáng kể vào việc củng cố các mối liên hệ nhân văn".

Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Valery Falkov cho biết hiện nay các trường đại học giữ vai trò đặc biệt. Chính họ tạo dựng bầu không khí tin cậy, góp phần duy trì các mối liên hệ nhân văn và xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác lâu dài. Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra lễ ký hơn 50 văn kiện hợp tác giữa các trường đại học Nga và Việt Nam.

“Trong nhiều năm qua, các trường đại học Nga đào tạo hàng nghìn chuyên gia Việt Nam. Họ đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của kinh tế, khoa học, y tế và công nghiệp Việt Nam. Ngày nay, các mối liên hệ song phương bền chặt còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác - từ đào tạo kỹ thuật và công nghệ số đến công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu biển tổng hợp.

Bên lề Diễn đàn quy mô lớn khai mạc hôm nay sẽ diễn ra việc ký kết một gói lớn các thỏa thuận liên trường đại học. Mỗi văn kiện như vậy sẽ trở thành nền tảng cho đối thoại chuyên môn và việc xây dựng các sáng kiến chung mới, các chương trình đào tạo và dự án nghiên cứu khoa học”, ông Valery Falkov nhấn mạnh.

Chương trình Diễn đàn được xây dựng với nội dung các phiên thảo luận chuyên đề về triển khai chương trình đào tạo chung và di chuyển học thuật, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, công nghệ thông tin, an ninh thông tin, cũng như ngôn ngữ học và giao tiếp liên văn hóa. Bên lề Diễn đàn sẽ mở một triển lãm dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam, nơi các trường đại học Nga giới thiệu các chương trình đào tạo của mình.