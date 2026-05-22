Toàn điểm 9, 10 vẫn 'trượt' danh hiệu xuất sắc vì một môn năng khiếu

Sau khi các trường hoàn tất đánh giá cuối năm, nhiều phụ huynh có con học lớp 1 bất ngờ vì con đạt nhiều điểm 9, 10 nhưng không được xếp loại Hoàn thành xuất sắc.

Điểm 9, 10 vẫn "trượt" xuất sắc vì môn năng khiếu

Chị Bạch Vân (SN 1990, trú tại Hà Nội) cho biết gia đình gần như “ngã ngửa” khi biết con không đạt mức đánh giá cao nhất dù các môn Toán, Tiếng Việt đều có điểm số cao.

Phụ huynh cho biết ngay từ kỳ I, con được đánh giá ở mức Hoàn thành ở môn Âm nhạc và Thể dục, nhưng lúc đó gia đình không quá chú ý vì nghĩ lớp 1 chủ yếu để con làm quen với trường lớp. Thấy con đọc viết tốt, các môn chính đều đạt điểm cao nên cũng yên tâm.

Chỉ đến cuối năm học, chị mới biết chỉ cần một môn không đạt mức Hoàn thành tốt cũng đủ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chung của cả năm. “Cả bố mẹ và con đều cảm thấy hụt hẫng và bỡ ngỡ khi nhận kết quả này”, chị Vân bày tỏ.

Nhiều phụ huynh còn chưa rõ về cách đánh giá học sinh tiểu học. (Ảnh minh họa)

Điều khiến vị phụ huynh trăn trở nhất là cách đánh giá ở các môn năng khiếu và thể chất. Chị cho biết ở nhà vẫn thường học hát và luyện tập cùng con, thấy con thuộc lời đầy đủ nhưng không rõ tiêu chí chấm điểm, nên cuối cùng con chỉ được đánh giá ở mức Hoàn thành. Cách đánh giá này theo họ vô tình tạo thêm áp lực, nhất là trong bối cảnh nhiều trường chất lượng cao hiện vẫn sử dụng học bạ làm căn cứ xét tuyển khi chuyển cấp.

Chị Mộc Trà (SN 1989, trú tại Hà Nội) cho biết con chị đạt điểm 10 ở các bài kiểm tra cuối kỳ nhưng kết quả cả năm chỉ ở mức Hoàn thành do môn Thể dục chưa đạt yêu cầu kỹ thuật đập bóng.

“Con chưa hiểu hết các mức đánh giá, chỉ biết mình không được như các bạn nên buồn. Từ hôm nhận kết quả đến nay, ngày nào đi học về con cũng buồn”, chị Mộc Trà nói và cho rằng rất khó để một học sinh giỏi toàn diện ở mọi môn học. Khi chỉ một môn cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối năm, nhiều phụ huynh sẽ vẫn mang tâm lý chạy theo thành tích.

Một số môn năng khiếu ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối năm của học sinh.

Vì sao môn Âm nhạc, Thể dục không còn “mưa” 9, 10?

Theo ông Đào Chí Mạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hội Hợp B, phụ huynh và nhà trường cần nhìn nhận kết quả đánh giá theo năng lực riêng của từng học sinh, thay vì đặt nặng sự so sánh hay kỳ vọng thành tích. Theo ông, cách đánh giá này cần hướng tới tính nhân văn, giúp học sinh có động lực phát triển đúng với thế mạnh cá nhân.

Để đạt mức Hoàn thành xuất sắc học sinh phải đạt điểm 9 - 10 ở các bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ với những môn đánh giá bằng điểm số, các môn học và hoạt động giáo dục khác phải đạt Hoàn thành tốt. Tuy nhiên, ông Mạnh cho rằng rất khó để một học sinh giỏi ở tất cả môn học bởi mỗi em đều có điểm mạnh, điểm yếu và năng lực khác nhau.

“Với các môn nghệ thuật hay thể thao, việc học sinh chỉ đạt mức Hoàn thành không phải vấn đề quá lớn, bởi không phải em nào cũng có năng khiếu ở các lĩnh vực này”, ông Mạnh đánh giá.

Bên cạnh đó, vị Hiệu trưởng cũng nhận thấy các trường THCS cần có phương án tuyển sinh khách quan hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào học bạ tiểu học trong xét tuyển đầu cấp.

TS Đỗ Thị Minh Chính - Tổng Chủ biên sách giáo khoa Âm nhạc cho biết ở Chương trình Giáo dục Phổ thông 2006 môn Âm nhạc học sinh chủ yếu học hát, múa, ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

Trong khi đó, chương trình hiện hành yêu cầu học sinh học lý thuyết, thực hành, biết vận dụng kiến thức. Cách tiếp cận mới không chỉ hướng tới phát triển năng lực toàn diện cho học sinh mà còn hạn chế tình trạng môn học này “mưa” điểm 9, 10 như trước.